Voor het eerst meer vrouwen dan mannen aangenomen bij prestigieuze MBA-opleiding

Voor het eerst in de 140-jarige geschiedenis van de Wharton School zijn er meer vrouwen dan mannen toegelaten om een Master of Business Administration-diploma te behalen. Het MBA-programma van de Universiteit van Pennsylvinia is ook nog eens de eerste van de zeven grootste en meest prestigieuze MBA-opleidingen in de Verenigde Staten die een klas heeft waar meer dan de helft uit vrouwen bestaat.

Waarom is dit nieuws zo belangrijk als het om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaat?

Eerste prestigieuze MBA-opleiding met meer vrouwen dan mannen

In 2023 zal de klas van Wharton voor 52 procent uit vrouwen bestaan, meldt carrièreplatform The Ladders. Hiermee is de MBA-opleiding dus eerder dan onder andere Harvard Business School, Stanford’s Graduate School of Business en MIT Sloan School of Management.

„Als een vrouwelijke leider begrijp ik hoeveel impact die genderrepresentatie kan hebben”, zegt Erika James, decaan van Wharton en de eerste vrouw die deze functie bekleedt, in een statement. „Het is betreurenswaardig dat, zelfs in 2021, vrouwen nog steeds een klein percentage aan leiderschapsposities bekleden.”

Momenteel hebben nog maar 7,4 procent van de Fortune 500-bedrijven (de 500 grootste bedrijven in de wereld, qua omzet) een vrouwelijke CEO. Ook is maar 27 procent van de boardmembers van deze bedrijven vrouw, blijkt uit analyses van het Pew Research Center. Helaas hebben vrouwen dus nog steeds een hoop in te halen.

Belangrijk nieuws voor gelijkheid mannen en vrouwen

Hoe meer vrouwen een Master of Business Administration-diploma halen, hoe meer vrouwen we zullen zien op leiderschapsposities. Dit kan zich weer uitspreiden als een olievlek, omdat meisjes die opgroeien zien dat het een optie is. Het nieuws van de Wharton School is dus een belangrijke stap in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Om dit doel te bereiken heeft het toelatingsteam nauw samengewerkt met organisaties als de Forte Foundation. Dit is een non-profit organisatie die zich inzet om het aantal vrouwen dat zich inschrijft voor MBA-opleidingen te vergroten. „Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit zijn belangrijk voor ons”, zegt Maryellen Reilly, de vice-decaan van Wharton’s MBA-opleiding. „Hoewel we trots zijn op dit recordaantal vrouwen, hopen we dat goede gendervertegenwoordiging in de toekomst eerder de norm dan een uitzondering zal zijn.”

Wharton heeft één van de meest competitieve MBA-programma’s in de Verenigde Staten. Door Fortune wordt het gerangschikt als de op twee na beste fulltime MBA-opleiding. Meer dan 7.300 mensen solliciteerden om toegelaten te worden tot de klas van 2023. Maar 897 daarvan werden toegelaten. Hiervan is 52 procent vrouw en 7 procent LGBTQ+.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.