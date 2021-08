Transavia-passagier wacht door kofferchaos uren op bagage en draait door

Een man is vannacht door het lint gegaan op Schiphol nadat hij na zijn vlucht urenlang moest wachten op zijn koffer. Hij barstte in woede uit in een overvolle bagagehal van de luchthaven. Daar wachtten honderden passagiers net als hij al uren op hun bagage, mede vanwege de kofferchaos bij de bagage-afhandelaar van Transavia.

Bij de bagageband schold de man meermaals marechaussees uit en bleef dat ook na verschillende waarschuwingen doen. Op een gegeven moment was de maat vol en werd hij gearresteerd „voor het veroorzaken van overlast”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. De man is inmiddels vrijgelaten, maar heeft wel een proces-verbaal aan zijn broek hangen.

Transavia heeft te maken met een ‘kofferchaos’

De man was volgens NH Nieuws een passagier van Transavia. Die luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen weken te maken met een zogenoemde ‘kofferchaos’. Vanwege een personeelstekort bij bagage-afhandelaar Viggo zijn er te weinig medewerkers om het laden en lossen van de vliegtuigen in goede banen te leiden. Hierdoor zouden vorige week zo’n tien Transavia-vluchten zonder koffers zijn vertrokken.

Alhoewel het vorig jaar erg rustig was op de luchthavens, is het nu weer ouderwets druk. De drukte en de extra coronachecks zouden het kofferprobleem vergroten. Vorige week namen Transavia-piloten daarom het heft in eigen handen om verdere vertragingen te voorkomen.



Piloten van @transavia helpen bij afhandeling van bagage om vertraging voor reizigers zoveel mogelijk te beperken pic.twitter.com/WOSCqVlm9f — VNV.nl (@VNVPresident) August 5, 2021

Passagiers moesten uren wachten op bagage

De kofferchaos was vannacht ook merkbaar in de bagagehal van Schiphol. Honderden passagiers moesten daar vannacht uren wachten totdat hun koffers eindelijk op de bagageband terechtkwamen. Zo zegt reiziger Eddy van Warmerdam tegen NH Nieuws dat zijn Transavia-vlucht uit Palma de Mallorca om 00.15 uur op Schiphol landde, maar hij pas drie uur later naar huis kon met zijn bagage.

Informatie over de vertraging ontbrak volgens hem en daardoor zou er wel meer zijn geklaagd. De aangehouden man was dus zeker niet de enige boze passagier. „Achter de Viggo-balie zaten drie medewerkers. Die dachten dat een mechanisch probleem voor de urenlange vertraging zorgde.”

Transavia: ‘Samenloop van omstandigheden’

Transavia bevestigt tegen Metro dat passagiers vannacht langer op hun koffers moesten wachten. Dat komt volgens een woordvoerder wel vaker voor in het hoogseizoen. „Al wil ik daarmee het absoluut niet goedpraten, want het is ontzettend vervelend om zo lang op je bagage te wachten na een vlucht.”

De woordvoerder wijt de problemen van vannacht aan een „samenloop van omstandigheden”. „We hadden de bezetting net aan rond, maar als er dan iets mis gaat – er ging namelijk een machine stuk – dan duurt het langer dan gebruikelijk om dat op te vangen. Helaas moesten onze passagiers daardoor langer op hun bagage wachten.”