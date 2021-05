Aantal passagiers op Nederlandse luchthavens kent dramatische daling

In het eerste jaar van de coronacrisis heeft de Nederlandse luchtvaartsector een dramatische daling beleefd in het aantal passagiers. Dat heeft het Centraal Bureau voor Statistiek berekend. Ook daalden het aantal vluchten flink. Bijkomend voordeel is dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart flink daalde.

Tussen maart 2020 en februari 2021 gingen er 14,1 miljoen mensen ons land in of uit via de nationale luchthavens. Dit zijn Schiphol, Eindhoven, Groningen-Eelde, Maastricht-Aachen en Rotterdam-The Hague. Door alle reisbeperkingen vanwege de coronacrisis is het aantal reizigers via die luchthavens gedaald met liefst 82,6 procent.

Aantal passagiersvluchten gedaald

In maart 2020 daalde het aantal passagiersvluchten met twee derde door vliegverboden en een maand later was het aantal vluchten op zijn dieptepunt. Half april verwerkte de Nederlandse luchtvaartsector nog maar 25.000 passagiers per week. Dit waren er normaal 1,6 miljoen. Met name het gebrek aan vluchten naar China hakten er flink in. Vanwege de wereldwijde vaccinaties is het aantal passagiersvluchten weer stijgende.

Meer vrachtvervoer in vierde kwartaal

Het aantal vrachtvluchten bleef ondanks de coronacrisis nagenoeg gelijk. Er waren slechts 3,7 procent minder bewegingen door vrachtvliegtuigen in ons land dan voorheen. In het begin van de crisis werd er minder met vracht gevlogen, maar vanaf eind september werd er juist meer vervoerd dan voor de pandemie. In het vierde kwartaal van 2020 werd er 457.000 ton aan goederen Nederland in- en uitgevlogen. Dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.

CO2-uitstoot vliegtuigen

Een voordeel van de flinke daling in het aantal vluchten binnen het Nederlandse luchtruim is ook een flinke daling in de CO2-uitstoot van het vliegverkeer. Deze uitstoot daalde ongeveer de helft, maar daarbij moet gezegd worden dat alleen Nederlandse vliegtuigen hierin zijn meegenomen. Doordat er ook minder buitenlandse vliegtuigen in ons luchtruim aanwezig waren, was de CO2-uitstoot nog minder. Ook de brandstofbehoefte van Nederlandse vliegtuigen daalde met ongeveer de helft.