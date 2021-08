Indrukwekkend eerbetoon voor overleden Ajax-speler Noah (16) en zijn broer Isay (18)

Honderden mensen hebben vandaag afscheid genomen van de 16-jarige Ajax-speler Noah Gesser en zijn 18-jarige broer Isay. De twee jongens kwamen vrijdag 30 juli om het leven door een verkeersongeluk in IJsselstein in Utrecht.

Na het overlijden van de jongens speelden de spelers van Ajax met een rouwband om:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We spelen vandaag tegen RB Leipzig met rouwbanden ter nagedachtenis van Noah Gesser. 🖤 pic.twitter.com/Ey4iTl15KD — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Indrukwekkend eerbetoon voor Noah en Isay Gesser

In Maarssen, waar de afscheidsdienst is, vormden honderden mensen voorafgaand aan de plechtigheid een erehaag voor de broers. Dansende kistendragers droegen de twee jongens onder begeleiding van een orkest langs de erehaag. Daarvoor had de rouwstoet een route afgelegd langs locaties „die voor de jongens waardevol waren”, meldt een woordvoerder namens de familie. Na de plechtigheid worden de jongens in besloten kring gecremeerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sinds de zomer van 2018 speelde Noah Gesser voor Ajax. Hij kwam toen over van de amateurclub Alphense Boys, en kwam bij Ajax als spits. Eerder voetbalde Gesser bij Almere City en VVIJ. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax Onder 17. Volgens fansites werd hij gezien als een groot talent en stond hij te boek als een snelle en veelscorende spits. „Ajax is diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. De club wenst de naasten alle sterkte bij het verwerken van dit onmetelijke verlies”, aldus de club op de website.

Het verkeersongeval gebeurde op de Weg der Verenigde Naties. Een personenauto met daarin de broers raakte waarschijnlijk op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. De bestuurder van het taxibusje werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij was fysiek in orde, meldde de politie eerder.