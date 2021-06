140 reizigers urenlang vastgehouden in Praag om verdachte coronatesten

Tsjechische autoriteiten hebben op de luchthaven in Praag 140 reizigers urenlang vastgehouden. Dit omdat de agenten dachten dat de coronatesten mogelijk vervalst waren. De reizigers, onder wie gezinnen met kinderen, mochten pas verder het land in nadat ze zich opnieuw hadden laten testen.

De reizigers waren vooral Tsjechen die op vakantie waren geweest in Tunesië en terugkwamen.

Geen valse coronatesten

De touroperator van de vakantiegangers zegt in een reactie dat de reizigers in Tunesië zijn getest door een Tsjechische arts die zich aan alle richtlijnen hield. De coronatesten zijn volgens de reisorganisatie dus niet vervalst.

De Tsjechische politie verklaarde dat er eerder mensen zijn betrapt met vervalste testen. Dit voorval was wel de eerste keer in Tsjechië dat alle passagiers van een vlucht opnieuw getest moesten worden. De Tsjechische Minister van Buitenlandse Zaken, Jakub Kulhánek, kondigde vandaag aan dat een onderzoek naar het incident wordt gestart.

Chaos op vliegvelden

De luchtvaartsector waarschuwde onlangs al voor chaos op de Europese vliegvelden, zeker ten tijde van de zomervakantie. De wachttijden kunnen oplopen, omdat er naast de reguliere veiligheidschecks nu ook de aanvullende corona-checks moeten plaatsvinden.

In elk land zijn de maatregelen anders. Voorbeelden hiervan zijn negatieve testuitslagen, verplichte quarantaine of een Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Om reizen makkelijker te maken, wil de EU in juli het coronapaspoort invoeren.

Coronapasoort

Het coronapaspoort is gratis certificaat waarmee reizigers aantonen dat ze geen gevaar zijn voor de volksgezondheid in een land. Hierin staat dat je tegen Covid-19 bent ingeënt, recent negatief bent getest of bent hersteld van de ziekte en voldoende antilichamen hebt.

Landen mogen reizigers met dit bewijs niet verplichten om bij aankomst in quarantaine te gaan of verplichten tot een coronatest. Het zou dus een uitkomst zijn om incidenten zoals deze in Tsjechië te voorkomen. Onze premier, Mark Rutte, zei eerder dat andere „EU-landen mogelijk pas in Augustus klaar zijn voor de coronapas“.

Reisadvies

Om er zeker van te zijn dat je goed voorbereid op reis gaat, raadt de overheid aan om de reisadviezen te checken. Via deze tool kan je per land zien wat de maatregelen zijn. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan.

Via deze site kan je per land zien welke kleurcode het land heeft.