Syrisch meisje (11) helemaal alleen aangetroffen op Utrecht Centraal

Een 11-jarig Syrisch meisje is moederziel alleen aangetroffen op Utrecht Centraal. Het meisje had geen documentatie bij zich en sprak ook geen Nederlands of Engels, dat laat een wijkagent op Instagram weten. Medewerkers van NS Veiligheid en Service kregen het meisje op het oog omdat ze met een koffertje zonder ouders ronddwaalde op het station.

Medewerkers van NS besloten de politie te bellen. Ook gaven ze de 11-jarige eten en drinken. „Een behulpzame voorbijganger heeft ons super goed geholpen vanwege het dialect wat dit meisje sprak. Samen hebben we haar gerust kunnen stellen en meegenomen naar het bureau”, schrijft wijkagent Peter op Instagram. Op het politiebureau zijn andere instanties gecontacteerd. Zij hebben opvang geregeld voor het meisje.

Weinig bekend over het meisje

De politie beschikt momenteel niet over extra informatie over het meisje. Het is nog niet duidelijk waar ze vandaan komt. Ook is niet bekend of ze al in Nederland was of dat ze het land net in is gekomen.



„Het raakt je echt in je hart dat zo’n jong kind, moederziel en alleen, aan haar lot over gelaten wordt in een voor haar vreemd land… Gelukkig hebben we met meerdere disciplines en behulp van zorgzame burgers wat voor haar kunnen betekenen en gaat zij hopelijk een goede toekomst tegemoet.”