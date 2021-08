19-jarige TikTok-ster overleden na schietpartij in bioscoop

TikTok-ster Anthony Barajas is zaterdag overleden na een schietpartij eerder in de week in een bioscoop in het Amerikaanse Californië. Dat bevestigen de lokale autoriteiten aan Amerikaanse media. De TikTok-ster, met bijna 1 miljoen volgers, is op 19-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen.

Barajas ging maandagavond samen met een vriendin naar een filmvertoning van The Forever Purge in een bioscoop in Corona. De vriendin van de TikTok-ster, de 18-jarige Rylee Goodrich, overleed ter plekke. Barajas werd aanvankelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed zaterdagochtend aan zijn verwondingen.

Het onderzoek naar het schietincident loopt nog, maar dinsdag arresteerde de politie wel al een 20-jarige verdachte.