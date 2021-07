Programma Olympische Spelen zondag 1 augustus: welke Nederlanders komen er in actie?

Flikt Ranomi Kromowidjojo het nog een keer op de Olympische Spelen? Gaan de hockeyheren in Tokio eindelijk eens stralen en verrassen zij het sterke Australië in de kwartfinale? Wint zeilster Marit Bouwmeester een medaille?

Drie vragen die passen bij het olympische programma van de zondag. Metro zet weer alle Nederlandse sporters die in actie komen en hun starttijden op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 1 augustus

00.45 uur: paardensport (eventing, ploegen)

Merel Blom (op The Quizmaster) en Janneke Boonzaaijer (Champ de Tailleur), onderdeel cross country.

Feitje: Blom en Boonzaaijer staan respectievelijk 21e en 30e in de tussenstand na het onderdeel dressuur. Laatstgenoemde genoot toch van haar eerste Olympische Spelen: „Het was geweldig, ik vond het echt heel cool.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

02.40 uur: steeplechase (dames)

Irene van der Reijken, 3000 meter, serie.

Feitje: Van der Reijken kwalificeerde zich voor steeplechase in het Spaanse Huelva in 9.27,38 minuten De limiet voor de Olympische Spelen in Tokio was 9.30 minuten. De 27-jarige Rotterdamse dook met de nieuwe toptijd ruim onder haar eigen Nederlands record.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe laat beginnen de zwemfinales in Tokio?

03.30 uur: zwemmen (heren)

Thom de Boer, finale 50 meter vrije slag.

Feitje: De houder van het Nederlands record zwom de achtste tijd in de halve finales. Dat was precies genoeg om de finale te mogen zwemmen. Jesse Puts werd twaalfde en uitgeschakeld.

03.37 uur: zwemmen (dames)

Ranomi Kromowidjojo, finale 50 meter vrije slag.

Feitje: De Groningse (30) haalde de finale op de korte afstand al voor de derde keer. Op de Olympische Spelen van Londen 2012 won Kromowidjojo goud, net als op de 100 meter vrije slag. In Rio 2016 viel zij buiten de medailles.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

03.45 uur: steeplechase (heren)

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber, 400 meter, serie.

Wordt het nog wat met de hockeyheren op de Olympische Spelen?

05.00 uur: hockey (heren)

Nederland – Australië, kwartfinale.

Feitje: Oranje verloor vrijdag met 1-3 de ‘burenruzie’ tegen de Duitsers. Daarmee bewees Oranje zich, in Tokio toch al niet in goeden doen, een slechte dienst. Nederland eindigde nu vierde in poule B en moet daarom aantreden tegen de winnaar van poule A. De overige drie kwartfinales zijn Duitsland – Argentinië, België – Spanje en India – Groot-Brittannië.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers, 470, race 7 en 8.

Feitje: Berkhout en Zegers staan in de tussenstand 11e. Lobke Berkhout is inmiddels 40 jaar en heeft thuis al twee olympische plakken liggen. Op de Spelen van 2008 (Beijing) pakte ze met Marcelien de Koning zilver in de 470. Vier jaar later met Lisa Westerhof brons in Londen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

08.00 uur: schoonspringen (dames)

Inge Jansen, finale 3 meter-plank.

Feitje: Jansen is na Daphne Jongejans de eerste Nederlandse schoonspringster in een olympische finale. Daphne, de zus van Edwin (de trainer van Inge Jansen), presteerde dat in 1988. Nederlands hoop in Tokio plaatste zich als nummer 9 voor de finale.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 08.05 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, Finn, race 9 en 10.

Feitje: Heiner uit Enkhuizen staat vierde in het tussenklassement. Vóór de Finn zeilde hij in de Laserklasse. Daarin werd hij in 2014 wereldkampioen in Spanje.

8.30 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Canada.

Feitje: De Nederlandse waterpolosters hebben met groot verschil Zuid-Afrika verslagen. In het derde optreden in Tokio wonnen ze daardoor na een eerste verliespartij hun tweede wedstrijd, 33-1. Dit is de hoogste waterpolo-uitslag ooit op een Olympische Spelen behaald. Oranje kan de kwartfinales niet meer ontgaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

8.33 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, medal race Laser Radial.

Feitje: Na drie goede races op vrijdag heeft zeilster Marit Bouwmeester zich, na een slechte donderdag, helemaal terug geknokt in het olympisch zeiltoernooi in de Laser Radial-klasse. Met de medalrace nog te gaan, staat zij tweede. „Het was een heel gevecht. Met zachte wind is het belangrijk dat je positie links of rechts kiest. Ik ben blij met hoe het ging”, zei Bouwmeester na de races. De winnares van olympisch goud in Rio (2016) geeft zichzelf een goede kans opnieuw een medaille te winnen.

13.01 uur: hordenlopen (dames)

Nadine Visser, halve finale 100 meter horden.

Feitje: Visser raakte met haar knie het eerste hekje in haar serie van de 100 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio, maar ze merkte het niet eens. „Ik had wel pijn, maar kreeg pas na de race te horen dat ik die eerste horde had geraakt”, zei de 26-jarige Hoornse. Met de tweede plaats in haar heat in een uitstekende tijd van 12,72 plaatste Visser zich voor de halve finale.

14.15 uur: hordenlopen (heren)

Nick Smidt, halve finale 400 honderd meter horden.

Feitje: Het lukte Smidt voor Tokio niet de olympische limiet van 48,90 te slechten. Hij vergaarde wel genoeg punten om zodanig te stijgen op de wereldranglijst, dat hij zich alsnog kwalificeerde. Hij is drievoudig Nederlands kampioen.

15.00 uur: beach volleybal (heren)

Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen – Anders Mol / Christian Sørum (Noorwegen), kwartfinale.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zijn er 1 augustus kansen op medailles in Tokio?

Niet zoveel als eerdere dagen, maar toch. Alleen in en op het water wordt in finales met Nederlanders goud, zilver en brons uitgedeeld. Het gaat dan om de 50 meter vrije slag (Ranomi Kromowidjojo en Thom de Boer), zeilen (Marit Bouwmeester) en het schoonspringen vanaf de 3 meter-plank (Inge Jansen).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.