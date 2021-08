Man treitert jaguar in dierentuin en wordt aangevallen

Een man is in een dierentuin in de Amerikaanse staat Florida is aangevallen door een jaguar. Hij was over de eerste omheining geklommen en besloot het dier te treiteren, waarop de jaguar hem ervan langs gaf. Dit meldt persbureau Associated Press.

Het incident gebeurde op woensdag in de dierentuin van Jacksonville. De man klom over het eerste veiligheidshek heen. Daarachter was een soort lege ruimte tussen het hek van de leefruimte van de jaguar en het publiek.

Jaguar haalde uit

Volgens Kelly Rouillard, een woordvoerster van de dierentuin liep de man naar het hek van het verblijf van de jaguar. Daar begon hij het dier te pesten en stak hij zijn hand door het hek.

De 12-jaar oude jaguar, genaamd Harry, die in het verblijf woont, was daar niet van gediend. Het dier haalde uit en verwondde de man. Rouillard stelde dat de katachtige normaal gedrag vertoonde aangezien het een wild dier is. Ze verwacht dan ook niet dat het incident gevolgen voor het dier gaat hebben.

Geen levensbedreigende verwondingen

Wel is bekend dat Harry eerder dit jaar betrokken was bij een gevecht dat aan een andere jaguar het leven kostte. De man is naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen die niet levensbedreigend zijn. De dierentuin heeft al laten weten geen aangifte tegen de man te gaan doen.