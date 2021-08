Royce de Vries kritisch over kroongetuigesysteem: ‘Dan was mijn vader nooit vertrouwenspersoon geworden’

Royce de Vries is kritisch op het huidige kroongetuigesysteem in Nederland. De zoon van Peter R. de Vries denkt dat zijn vader nooit vertrouwenspersoon zou zijn geworden als er een deugdelijk systeem was. Dat vertelt Royce de Vries in een interview met RTL Boulevard, dat vanavond op televisie zal worden uitgezonden.

Peter R. de Vries voelde zich volgens zijn zoon geroepen om kroongetuige Nabil B. bij te staan als vertrouwenspersoon. „Als het vanaf het begin een deugdelijk systeem was waarin advocaten bijvoorbeeld veilig konden werken, naar mijn mening was mijn vader dan nooit vertrouwenspersoon geworden van de kroongetuige”, stelt hij.

Royce begreep Peter R. tot op een bepaalde hoogte

Royce de Vries vertelt dat zijn vader openlijk sprak over de gevaren die hij liep. „We hebben het vaak over de veiligheid van mijn vader gehad. We hebben er heel indringende gesprekken over gehad. Dat is niet sinds hij vertrouwenspersoon is, was, van de kroongetuige. Maar iets dat al mijn hele leven factor is eigenlijk, dat mijn vader bedreigd is, dat mensen niet altijd even blij waren met zijn werkzaamheden”, vertelt Royce de Vries.

„Dat zijn gesprekken die we al heel lang gevoerd hebben. Maar mijn vader vond dat hij dit moest doen en dat heb ik gerespecteerd, dat hij dat heeft gedaan. En ik begreep hem ook zeker op een bepaalde hoogte, ja. Hij was daar niet op andere gedachten over te brengen.”

Royce de Vries doet vanavond zijn verhaal

Begin juli werd Peter R. de Vries neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen. Op 18 oktober moeten de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het zal dan nog niet om een inhoudelijke zitting gaan. Of de zitting in een extra beveiligde rechtbank plaats zal vinden, is nog niet bekend.

Vanavond om 18.35 uur doet Royce de Vries in RTL Boulevard voor het eerst zijn hele verhaal. Vervolgens schuift hij om 19.00 uur live aan bij Khalid & Sophie, de fonkelnieuwe talkshow van BNNVARA op NPO 1.