Bezoek aan Formule 1 Zandvoort wordt vooral één lange rij fietsers

De bolides van de Formule 1 in Zandvoort zullen ‘oorverdovend janken’, daar tussen die duinen. Maar als het om de bezoekers het komend weekend gaat, drie maal 70.000 in totaal, dan klinkt het heel wat rustiger. De laatste verwachting van de organisatie is dat 40 procent van de Max Verstappen-fans op de fiets komt.

Het was zeer onrustig vorige week rond de Formule 1 in Zandvoort. De Grand Prix van België moest nog worden gereden, toen de zoveelste storm van kritiek losbarstte. ‘Racebaas’ prins Bernhard had de groep Chef’Special gevraagd gratis op te treden en zanger Joshua Nolet stelde dat aan de kaak. De stof is inmiddels neergedaald. Davina Michelle kwam op voor haar collega’s. Zij zingt het volkslied nu voor honderden miljoenen tv-kijkers zoals afgesproken ‘voor nop’, verder bestaat het entertainmentprogramma uit dj’s. Sowieso is het niet rustig. Waarom die Formule 1 in Zandvoort met 70.000 supporters wel en een festival met 751 mensen niet? En wat doet die camping daar bij het circuit, terwijl dat bij geen enkele andere festiviteit mag?

Lekker op de fiets naar de Formule 1 in Zandvoort

Tijd voor heel ander en misschien wel een keertje beter nieuws rond het komende racespektakel met Max Verstappen. Die Formule 1 gaat door is veel velen goed nieuws deel 1. Dat was vandaag nog even een dingetje. De rechtbank in Haarlem heeft besloten dat de provinciale vergunning voor het circuit in Zandvoort in stand blijft. Daarmee komt de organisatie van de Dutch Grand Prix komende weekend niet in gevaar. De rechtbank deed vanmiddag uitspraak in het kort geding dat was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee.

Goed nieuws, deel 2: de stroom van bezoekers die vanaf vrijdag in Zandvoort de Formule 1 bijwoont, komt vooral met de fiets of met het openbaar vervoer de kustplaats binnen. Van de 70.000 bezoekers per dag arriveert volgens de laatste cijfers 40 procent met de fiets en 25 procent met de trein of de bus. Dat moet zelfs voor actiegroep Extinction Rebellion als muziek in de oren klinken.

Leden van die groep gaan protesteren omdat de Formule 1 te schadelijk zou zijn voor het klimaat. Of hun actie met de voorspelling van hiervoor nog opvalt, valt te bezien. Extinction Rebellion demonstreet namelijk… per fiets.

Auto parkeren bij Formule 1 in Zandvoort kan niet

„De laatste cijfers wijken wel iets af van de voorspellingen, maar voldoen helemaal aan onze verwachtingen”, zegt Rob Langenberg. Hij is verantwoordelijk voor het omvangrijke mobiliteitsplan dat is bedacht voor de Dutch Grand Prix, die na 36 jaar terugkeert op het circuit in de duinen.

De bezoekers komen Zandvoort niet in met de auto. Parkeren kan alleen op parkeerterreinen in omliggende plaatsen. Het merendeel van de bezoekers rijdt naar een van de Park & Bikes, vanwaar ze het laatste stuk naar Zandvoort fietsen. Naar schatting 9 procent maakt gebruik van de Park & Ride bij de Bazaar in Beverwijk. Vanaf daar rijden pendelbussen naar het circuit.

„Toen we jaren geleden de haalbaarheid van de komst van de Formule 1 naar Zandvoort onderzochten, bedachten we al de contouren voor een vervoersplan waarbij duurzaamheid het kernwoord was. We wilden de mensen met de fiets, de trein en de bus laten komen en dat hebben we tot mijn grote genoegen weten te realiseren”, aldus Langenberg.

Max Verstappen kijkt ondertussen rustig vooruit naar de Formule 1 in Zandvoort. Of hij ook van zijn hotel in Noordwijk naar het circuit fietst: het zou zomaar kunnen.



De organisatie heeft inmiddels al 20.000 reserveringen per dag staan bij de fietsenstallingen die in de omgeving van het circuit zijn ingericht en 15.000 vooraf gekochte tickets voor het openbaar vervoer. „Er zullen ook veel mensen instappen en hun ov-chipkaart gebruiken. Die aantallen ken ik nog niet, maar sowieso 25 procent komt met het ov en ik verwacht meer.”

NS zet veel meer treinen in

De meeste bezoekers die voor het ov kiezen, nemen de trein. De NS heeft de dienstregeling naar het station van Zandvoort stevig uitgebreid met vanaf vrijdag 12 treinen per uur. Voor de bezoekers die met de bus komen, rijdt er een speciale buslijn 33 vanaf station Haarlem naar een halte bij de boulevard van Bloemendaal aan Zee. De lijn heeft het startnummer van Max Verstappen, de Nederlandse coureur voor wie de meeste mensen komen kijken.

Opvallend veel toeschouwers kiezen voor georganiseerd busvervoer. Zoals het er nu naar uitziet komen dagelijks 2500 mensen met een touringcar. Verspreid over heel Nederland zijn er 275 opstapplaatsen.

Ongeveer 16 procent van de bezoekers, zo’n 11.000 per dag, behoort tot de genodigden. Het zijn veelal klanten van bedrijven die de Formule 1 in Zandvoort sponsoren. Voor deze bezoekers zijn er parkeermogelijkheden met de auto, maar Langenberg weet dat veel bedrijven kiezen voor de bus. „Ik weet van heel wat bedrijven dat ze geen parkeerkaart hebben geclaimd voor hun klanten, omdat ze het veel makkelijker vinden om met de bus te komen. Die regelen dat helemaal zelf.”