Ernst Kuipers luidt noodklok: dit najaar mogelijk 3500 coronapatiënten op IC’s

Ernst Kuipers heeft in het NPO 1-radioprogramma 1 op 1 nog maar eens de noodklok geluid. De voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is „zeer bezorgd” over de stagnerende vaccinatiegraad in Nederland. Hij vreest dan ook voor veel besmettingen en ziekenhuisopnames in het najaar.

Eerder vandaag wist het Algemeen Dagblad te melden dat de vaccinatiegraad in Nederland stagneert. „Dat betekent dat een aanzienlijk aantal mensen niet beschermd is. En dan moeten we die vaccinatiegraad van 85 procent nog halen”, concludeert Kuipers. Hij kan zich naar eigen zeggen heel goed voorstellen dat werkgevers, zoals Leaseplan, van hun werknemers eisen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona. „Op een gegeven moment moet je kunnen zeggen als werkgever: je hebt je kans gehad”, vindt hij.

Kuipers wil maatregelen

Kuipers benadrukt dat hij geen voorstander is van een vaccinatieplicht. De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, dat goed is voor een vaccinatiegraad van 97 procent, bepleit bij 1 op 1 een middenweg. Zo vindt hij wel dat de bedrijfsarts moet weten wie wel en wie niet is gevaccineerd. Dat zou zowel in het belang van de werkgever als werknemer zijn.

De voorzitter van het LCPS verwacht dat het aantal besmettingen kan oplopen tot wel 10.000, als de resterende coronamaatregelen (zoals de 1,5 meter-maatregel) binnenkort worden losgelaten. „Als je straks 2,5 miljoen mensen hebt die bevattelijk zijn voor het virus, dan is 10.000 besmettingen niks”, waarschuwt Kuipers. Hij wijst erop dat het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten momenteel tussen de 600 en 1000 ligt. Volgens Kuipers is het zorgwekkend dat die cijfers maar niet dalen. „Dat is dus hoger dan een jaar geleden.”



Vrees voor 3500 coronapatiënten op IC’s

Kuipers houdt er dan ook rekening mee dat er in het najaar 3500 coronapatiënten op de IC’s belanden. Dat zijn er zo’n 500 meer dan tijdens de eerste golf (in het voorjaar van 2020), toen er nog geen vaccins waren. Die 3500 coronapatiënten komen waarschijnlijk niet allemaal tegelijk. Maar als er meer dan 1350 IC-bedden door coronapatiënten worden bezet, moet er opnieuw reguliere zorg worden afgeschaald.

Kuipers wijst erop dat er nu al geruime tijd ongeveer 230 IC-bedden door coronapatiënten worden bezet. Vorig jaar zomer waren dat er 20. Dat het er nu zo veel zijn heeft alles te maken met de besmettelijkheid van de deltavariant. Bij de klassieke variant werd een vaccinatiegraad van 60 procent nog wenselijk geacht, om verdere verspreiding te voorkomen. Nu is dat 90 procent. „Daar zitten we nog niet en daar komen we ook niet”, zei Kuipers.