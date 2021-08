Royce de Vries doet vanavond zijn verhaal over de aanslag op zijn vader: dit kunnen we verwachten

Royce de Vries doet vanavond voor het eerst zijn verhaal na de aanslag op zijn vader, Peter R. de Vries. Hij zal zowel bij RTL Boulevard als bij Khalid & Sophie te zien zijn, zo meldt de advocaat op Twitter.

In de uitzending van RTL Boulevard zal een exclusief interview met De Vries te zien zijn. Het gesprek tussen misdaadverslaggever Jermaine Ellenkamp en De Vries is gisteren al opgenomen en het programma heeft alvast een voorproefje gedeeld. Zo laat De Vries weten dat het gemis nog altijd enorm is. „Iedere dag kwam hij normaal gesproken binnenlopen tegen lunchtijd. En als ik nu in mijn kantoor zit, is het alsof hij ieder moment kan binnenlopen. Dat gevoel heb je nog steeds, eigenlijk alsof hij even op vakantie is”, vertelt hij.



Morgenavond zal ik bij @RTLBoulevard en @khalidensophie voor het eerst mijn verhaal doen na de aanslag op mijn vader. Vandaag al een mooi gesprek gehad met @thejermaine van Boulevard. Morgen zit ik samen met Berthie Verstappen live in de studio bij Khalid & Sophie. — Royce de Vries (@Roycedevries01) August 30, 2021

Royce over zijn vader Peter R. de Vries

De zoon van de vermoorde misdaadverslaggever blikt ook terug op bijzondere momenten uit zijn leven: „Hij was een hele liefhebbende opa, die het gewoon heel fijn vond om tijd met zijn kleinkinderen te besteden. Hij is op de dag van de aanslag nog bij mij thuis langs geweest. Ik heb een foto dat hij met mijn zoontje op schoot zit. Dat is natuurlijk een hele dierbare foto voor mij”, aldus De Vries, die sinds de aanslag op zijn vader geen media-optredens meer heeft gedaan.

Het interview met RTL Boulevard is dus al opgenomen, maar De Vries schuift vanavond live aan bij Khalid & Sophie, de fonkelnieuwe talkshow van BNNVARA op NPO 1. Dat hij vandaag komt, is geen toeval. Khalid Kasem debuteert vanavond immers als talkshowhost. Kasem kennen we natuurlijk al als advocaat en partner bij advocatenbureau De Vries & Kasem. Een bijzonder moment voor beiden, dus. De Vries laat weten dat hij samen met Berthie Verstappen, de moeder van Nicky Verstappen, zal aanschuiven.

Heel veel steun voor De Vries

De Vries wordt op Twitter overladen met steunbetuigingen. Velen schrijven dat zij respect voor hem hebben en dat zijn vader trots op hem zal zijn. „Peter leeft voort in jou Royce”, zegt iemand. „Ik vind het dapper van Royce”, vult een ander aan. Zondagavond sprak misdaadverslaggever John van den Heuvel voor het eerst over zijn band met Peter R. De Vries. Dat deed hij bij Jinek, waar hij grote indruk maakte.



Enorm veel sterkte Royce, ontzettend moedig om nu al je verhaal te doen. Fijn dat Berthie er ook bij is. We denken aan jullie ❤️ — Marjolein (Marj) (@Marjoleinnnn) August 30, 2021

RTL Boulevard is vanavond om 18.35 uur te zien bij RTL4. Om 19.00 uur begint Khalid & Sophie op NPO 1.