Dit zijn 6 van de mooiste sterrenhemels (waarvan eentje in Nederland!)

In de nacht van donderdag op vrijdag bereikt de Perseïden-meteorenzwerm zijn hoogtepunt. Dit betekent dat je tientallen vallende sterren per uur zou kunnen zien. Dat wordt een hoogtepuntje. Maar waar ter wereld vind je de mooiste sterrenhemels eigenlijk?

69 vallende sterren per uur. Die kun je, als je wakker blijft van donderdag op vrijdag, zien. Met dank aan de nieuwe maan. Metro schreef deze week al op wat je moet doen om ze goed te spotten. Ook Musement, het digitale boekingsplatform voor activiteiten over de hele wereld, gaat op de vallende sterren-regen van deze week in. Het zette zes van de meest bijzondere sterrenhemels op een rij. Eentje daarvan vind je in Nederland.

Ongelooflijke sterrenhemels in Europa

Van Nationaal Park Lauwersmeer in Nederland tot El Teide op Tenerife en de Karpaten in Oost-Europa. Op ons continent zijn er genoeg afgelegen gebieden, vrij van lichtvervuiling en ideaal voor het kijken naar vallende sterren. Hoewel Dome A in Antarctica volgens de wetenschap de beste plek op aarde is om de sterren te zien, hoef je niet zo ver te reizen voor een prachtige sterrenhemel. Dus mocht je op zoek zijn naar een originele trip…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vind jij het leuk om op zomeravonden naar de sterrenhemel te gluren? 🌃 @rivm keek in 7 provincies in Nederland hoe donker het is 's nachts. En op welke plek jij de meeste sterren telt. Meer weten? ➡️Bekijk de kaart: https://t.co/uItXgF1V6L

➡️Of ga naar https://t.co/7z3b4Nl5Mk! pic.twitter.com/xHYJMoVEzh — Atlas Leefomgeving (@AtlasLO) August 5, 2021

• 1. De Chianti, Italië

De slogan I cieli più belli d’Italia (de mooiste hemels van Italië) is bedacht om het astro-toerisme in Italië te bevorderen. Zo worden plaatsen aangewezen waar de hemel dankzij gunstige omstandigheden meer sterren toont dan elders. Het Osservatorio Polifunzionale del Chianti is een van de speerpunten van dit netwerk. Het ligt op een half uur van Florence, in Barberino Val d’Elsa, te midden van het botanische park van de Chianti. Hier kun je midden in het prachtige Toscaanse landschap de hemel bewonderen. Er worden evenementen en rondleidingen voor alle leeftijden georganiseerd.

• 2. Nationaal Park Lauwersmeer, Nederland

Hoewel Nederland een van de dichtstbevolkte landen van Europa is en het even zoeken is naar plekken waar de nachtelijke hemel niet vervuild wordt, kun je toch op meerdere locaties van een donkere sterrenhemel genieten. Denk bijvoorbeeld aan de Zuid-Limburgse heuvels, de Waddeneilanden en de Friese natuur. Sinds 2016 is Nationaal Park Lauwersmeer in Friesland een Dark Sky Park. Wereldwijd zijn er nu 41 Dark Sky Parks die zich onderscheiden door hun nachtelijke duisternis en als plekken waar bezoekers ‘s nachts welkom zijn om de sterren te bekijken. In het park kun je twee hemelplatforms vinden (bij Suyderoogh en aan de Strandweg). Deze platforms hebben hoofdsteunen die je kunt kantelen. Zo kun je al liggend naar de sterren kijken. Romantisch toch?

De mooiste sterrenhemels in Spanje en Duitsland

• 3. El Teide, Spanje

Behalve dat het landschap op een andere planeet lijkt te liggen, is het Canarische Eiland Tenerife ook een perfecte plek om het heelal te bekijken. Doordat je volledig omringd bent door de oceaan en omdat de omgeving van de vulkaan El Teide dunbevolkt is, heeft de hemel een hoge astronomische kwaliteit. In het Observatorio del Teide kun je terecht voor rondleidingen. Met enorme telescopen mogen de Melkweg, sterren en planeten worden bewonderd. Als je op zoekt bent naar meer avontuur, kies dan voor een van de nachtwandelingen waarbij je zowel het vulkanische landschap als de vallende sterren kunt zien.

• 4. De Rhön, Duitsland

In hartje Duitsland ligt de Rhön: een vulkanisch middelgebergte dat sinds 1991 door UNESCO erkend is als internationaal sterrenpark. Er zijn speciale maatregelen om de nachtelijke landschappen te beschermen. Dit jaar organiseert het reservaat voor de tweede keer op rij de zogenaamde Rhöner Sternenparkwochen. Deze ‘sterrenparkweken’ draaien om de vallende sterren, met als hoogtepunt de nacht van 13 augustus. De periode wordt bekroond met een volle maan op 22 augustus. Allerlei nachtelijke activiteiten en wandelingen worden georganiseerd.

Turen naar vallende sterren en het Noorderlicht zien

• 5. Nationaal Park Karpaten, Oekraïne

Het Nationaal Park Karpaten werd in 1980 opgericht en was het eerste natuurpark in Oekraïne. Dankzij de bijzonder afgelegen ligging, ver van alle lichtvervuiling, trekt het park elk jaar honderden liefhebbers van astronomische waarnemingen. Tijdens de winter- en lentemaanden organiseren de boswachters van het park evenementen om van de buitengewone sterrenhemel te genieten. Ook in de Karpaten, maar aan de andere kant, en precies op de top van Pip Ivan, ligt Biały Słoń. Dit is een oud astronomisch observatorium dat nu als berghut wordt gebruikt.

• 6. Isle of Skye, Schotland

Het op een na grootste Schotse eiland is gemakkelijk bereikbaar voor een dagtocht vanuit Inverness. Behalve genieten van het onmiskenbare en fascinerende Schotse landschap, is de Isle of Skye ook een geweldige plek om de nacht door te brengen en naar de hemel te staren. De bestemming telt negen astronomische observatieplaatsen die erkend zijn door het Dark Sky Project. Lichtvervuiling bestaat hier niet en tijdens de wintermaanden is het mogelijk om het noorderlicht te zien. Als de nacht bijzonder helder is, is het niet alleen mogelijk om de Melkweg of vallende sterren te zien, maar zelfs satellieten die in een baan om de aarde draaien.

Vind je de nacht maar niets en ben je op zoek naar ‘onontdekte’ wandelroutes? Kijk dan hier.