Een brief schrijven naar de demissionair premier, waarin je hem maant eens op te schieten met het klimaatbeleid. Niet elke 14-jarige heeft de moed om dat te doen. Voor de 14-jarige Rosalinde Leijdekker pakte dat verkeerd uit. Ze kreeg niet alleen vele haatreacties, haar privéadres kwam ook nog eens op straat te liggen. De ‘slordigheid’ van Rutte zou daar de oorzaak van zijn.

Via een openbare brief deed het meisje een oproep aan Rutte. Hij antwoordde daarop, en die brief kwam weer op de site van de Tweede Kamer te staan. Maar haar privéadres was gewoon te zien, schrijft NRC.

Privéadres van 14-jarig meisje op straat vanwege ‘slordigheid’ Rutte

Een aantal weken geleden verscheen het IPCC-rapport over klimaatverandering. Metro legde je eerder al uit wat je precies moet weten over dat rapport én wat het betekent voor Nederland. Voor Rosalinde was het rapport genoeg aanleiding om Rutte aan zijn mouw te trekken. Dat deed ze via een brief die werd gepubliceerd in NRC. Afgelopen vrijdag kwam het antwoord van Rutte.

De Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren had om een afschrift gevraagd, en dus ging de reactie van Rutte als formeel stuk naar de Kamer. Zo kwam het net als alle andere openbare Kamerstukken op de website terecht. Met vermelding van haar privéadres.

Dagen later pas geanonimiseerd

Gisterochtend lukte het eindelijk om contact te leggen met de Tweede Kamer. Toen werd de brief geanonimiseerd. Het adres stond toen al het hele weekend online en daarna was het ook nog te achterhalen via Google. Uiteindelijk werd het daar pas ’s middags verwijderd.

Een woordvoerder van Rutte zegt het „achteraf te betreuren” dat het adres niet onleesbaar gemaakt was voordat de brief naar de Kamer ging. Een woordvoerder van de Tweede Kamer spreekt van een fout die niet gemaakt had mogen worden. Er wordt intern onderzocht wat er gebeurd is en hoe herhaling kan worden voorkomen.

Haatreacties

De familie van Rosalinde moest nota bene via Twitter vernemen dat hun adres op straat lag. Esther Ouwehand, leider van de PvdD, twitterde er namelijk over. De familie Leijdekker zag dat, en ontdekte zo dat hun adres niet was weggelakt. De Kamer, Rutte en mensen bij het ministerie van Rutte waren niet te bereiken.



Rutte tegen Rosalinde Leijdekker: Ik begrijp dat je je afvraagt of je nog wel een toekomst hebt op aarde. Kijk, ik wil best #klimaat-maatregelen nemen, maar niet als gevestigde belangen boos op me worden. Dan gaat het gewoon niet door. Plus: we hebben alle tijd joh. Doei hè! pic.twitter.com/qrup3Ps0Pp — Esther Ouwehand (@estherouwehand) August 20, 2021

Mensen die het niet eens waren met de brief van Rosalinde noemden haar „klimaathysterica” en „kutkind”. Haar vader Jaco reageert in het NRC: „Er zijn genoeg reactionaire types die dat leuk vinden. Er hoeft maar een kwaadwillende te zijn die een stapje verder wil gaan en dan circuleert ons privéadres op internet.”

Ze kregen zelfs het advies van de beveiliging van de Tweede Kamer om de politie in te schakelen. „Om ze te vragen een extra rondje te rijden”, aldus Leijdekker. „Ze zagen daar wel in dat we thuis mogelijk risico’s liepen.”