#213 ‘Als ik de woorden ‘vreemdgaan’ en ‘slet’ hoor, weet ik genoeg’

Maud heeft op vakantie in Kroatië eindelijk haar quality time met Tommy gehad tijdens het uitgaan. Daar bleek dat Sara een open relatie had met Guido, iets waar Maud nogal van schrok. Als ze na een wilde nacht uit op haar telefoon kijkt, heeft ze alleen 68 nieuwe appjes. Er is lekkage in haar huis, Jessie vraagt of Maud haar zo spoedig mogelijk wil bellen en haar moeder heeft schijnbaar een vakantie geboekt naar Kroatië. Waar moet ze beginnen?

Ik besloot om te starten bij de lekkage. Ik sommeerde mijn broertje om de huisbaas te bellen. Het blijkt dat er een leiding lekt, die ervoor zorgt dat de hele gang blank stond. Na een tijdje is het gestopt met lekken, maar goed… Als er niks gebeurd is, zal het later vast weer eens gaan lekken. Ik voel me er gek genoeg best relaxt onder. Het is toch niet mijn huis, dat is het fijne van huren. De huisbaas mag het opknappen en als het goed is zijn mijn spullen nog helemaal heel: we hebben eigenlijk niks in de gang staan.

Daarna bel ik Jessie op. Die neemt direct op, alsof haar telefoon aan haar hand vastgeplakt zit. „Maud, hoe lang ben je nog in Kroatië?!” roept ze, duidelijk een beetje in paniek. „Eh, waarschijnlijk nog een week of twee… We hebben niet echt een einddatum en het lijkt erop dat mijn moeder ook gaat komen”, stamel ik. „Oh, oké nee geen probleem. Dan hebben we het er wel over als je terug bent”, mompelt ze. „Waarover Jes?” vraag ik ongerust. Jessie is niet echt een persoon die dingen voor zich houdt. Ze kan zich juist vaak niet inhouden. „Er is toch niks ernstigs aan de hand?”, vraag ik nog ongeruster als ze haar mond houdt. „Neuh Maud. Komt goed, geniet lekker van je vakantie en maak je geen zorgen!” roept ze quasi vrolijk, waarna ze snel ophangt.

Er is iets aan de hand

Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat er iets aan de hand is, maar voordat ik er nog verder over na kan denken gaat mijn telefoon. Het is mijn moeder! Die klinkt een stuk vrolijker. Ze vertelt dat ze inderdaad dichtbij zit en twee weekjes weggaat met Willem. „Ik snap dat je geen zin hebt in je oude moeder telkens om je heen, maar we gaan toch wel even afspreken hè?!”, zegt mijn moeder uitgelaten. Ik besef opeens dat ze Tommy eigenlijk helemaal niet goed kent. Ergens ben ik bang dat ze heel vervelend gaat zijn met haar verliefde gedoe met Willem, maar ik kan moeilijk weigeren mijn moeder te zien op vakantie. „Ja tuurlijk… Zeg het maar wanneer je er bent!”, antwoord ik daarom.

Als ik heb opgehangen, vertel ik Tommy dat mijn moeder komt. Die is een stuk enthousiaster dan dat ik ben. „Hartstikke gezellig toch lief?!” roept hij, waarna hij druk begint met plannen smeden voor een barbecue met Willem ergens in de buurt bij een of ander meertje.

Als we ons een uurtje later aan het klaarmaken zijn, hoor ik opeens een hoop geschreeuw uit de andere kamer. Guido is duidelijk woedend over iets en Sara lijkt het er niet mee eens. Ik kijk Tommy geschrokken aan als ik een glas hoor breken en er een deur opengetrokken wordt. „Je moet hier echt mee stoppen, ik trek dit niet meer!”, gilt Sara terwijl ze huilend de kamer uit komt. Guido, rood aangelopen van woede, stormt achter haar aan. Voordat we kunnen vragen wat er aan de hand is, zijn ze al de gang uit. Tommy loopt achter het stel aan, die hun ruzie hebben voortgezet in de huiskamer. Met de salontafel tussen hen in schreeuwen ze alles bij elkaar. Het gesprek is zo luidruchtig en boos, dat ik moeite moet doen om te begrijpen waar de ruzie over gaat. Maar als ik de woorden ‘vreemdgaan’ en ‘slet’ hoor weet ik genoeg: ze mochten volgens Tommy dan misschien wel een open relatie hebben, maar ik vraag me af in hoeverre Guido het eens is met wat er gisteren is gebeurd…

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.