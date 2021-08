Veel bijval voor Roopram (PvdA) bij Op1: ‘Zeker niet samenwerken met Rutte’

Bij Op1 aan tafel zat gisteren een bonte verzameling van mensen. Zo was daar acteur Michiel Romeyn, die praatte over zijn biografie, Bette Dam, die sprak over de laatste ontwikkelingen rond de Taliban in Afghanistan en twee politici schoven aan. Bram van Ojik (GroenLinks) en Reshma Roopram (PvdA) praatten ons bij over de formatie.

Een nieuw kabinet komt namelijk steeds dichterbij, en de twee linkse partijen willen absoluut niet zonder elkaar regeren. Rutte is daar eigenlijk niet zo’n fan van, Kaag staat pal achter GroenLinks en de PvdA. Grote kans ook dat VVD en D66 de twee linkse partijen nodig hebben om überhaupt tot een meerderheid te komen. Bij Op1-kijkers maakt vooral Roopram indruk. Zij is namelijk stellig over wat ze van (een samenwerking met) Rutte vindt.

Op1-kijkers onder de indruk van Roopram (PvdA)

Roopram, die volgende maand mogelijk de nieuwe voorzitter wordt van de PvdA, heeft zo haar twijfels bij de intense samenwerking tussen haar partij en GroenLinks. Ze is zeker niet tegen de samenwerking, maar „nu willen we niet met twee linkse partijen een kabinet vormen, maar met een gefuseerde fractie”. De kiezers van GroenLinks en PvdA hebben gestemd op die partijen, omdat ze achter hun programma staan (of in ieder geval stonden). „Op het moment dat je gaat fuseren vanwege de formatie, weten leden niet wat dan de inhoudelijke inzet is.”

Het grootste bezwaar van Roopram is dus dat zowel haar partij als GroenLinks mogelijk niet meer kunnen vasthouden aan hun programma. De verschillen tussen de partijen zijn weliswaar klein, maar voor PvdA staat bestaanszekerheid voorop. Bij GroenLinks krijgt het klimaat meer prioriteit. „Nu hebben kiezers het gevoel: ‘We willen Mark Rutte in het zadel houden en hoe dan ook een formatie er doorheen jassen’.”



GroenLinks en de PvdA slaan de handen ineen in de formatie, maar willen de leden meer? @ReshmaRoopram: "Ik ben niet tegen intensieve samenwerking, maar ik vind niet dat we een gefuseerde fractie moeten zijn. Kiezers hebben niet voor niets op één van de partijen gestemd." #Op1 pic.twitter.com/8WH5wwye4G — Op1 (@op1npo) August 23, 2021

Samenwerking met Rutte

Ook over de samenwerking met demissionair premier Mark Rutte is Roopram stellig. „Als ik het voor het zeggen zou hebben, denk ik dat je jezelf moet afvragen of een samenwerking met Rutte de juiste stap is”, vertelt ze bij Op1. „Op het moment dat onze politiek leider, Lodewijk Asscher, is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire en dat we een motie van wantrouwen tegen Mark Rutte steunen, gaan wij dan met diezelfde Mark Rutte in zee?” Volgens Roopram zou het antwoord daarop een duidelijke „nee” moeten zijn.

Op sociale media krijgt de politica veel bijval. Zo zeggen sommige kijkers dat ze „serieus overwegen” op haar te stemmen. „Ik wil graag mijn partij terug met haar waarden en idealen.”



(1/2) Reshma #Roopram wil voorzitter vd PvdA worden en gaat er direct hard in. Sowiedo geen samenwerking met Rutte die van de PvdA een motie van wantrouwen kreeg ivm de toeslagenaffaire. #op1npo Als ik het goed heb begrepen wil ze dat de PvdA (samen met GroenLinks) evenmin deel pic.twitter.com/x2ctEI1EKI — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) August 23, 2021



Wat een verstandige dame die nieuwe voorzitster van de #PvdA Roopram. Pakt Bram van Ojik van #Groenlinks flink aan…. Nu nog waarmaken…. #op1npo #op1 — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) August 23, 2021



Ik overweeg serieus op @ReshmaRoopram te stemmen. Ik wil heel graag mijn partij terug met haar waarden & idealen. Laten we als PvdA ons bezinnen op fundamentele vragen als voor wie de partij is opgericht. Niet de macht, maar de mensen. #op1 #Op1npo — Sander Terphuis (@Terphuis) August 23, 2021

