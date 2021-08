Hugo de Jonge oogst kritiek na nieuwe coronaregels in stadions: ‘Waar ben je werkelijk mee bezig?’

Hugo de Jonge heeft niet veel nieuwe vrienden gemaakt vandaag. De demissionair minister van Volksgezondheid heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de voetbalstadions. „Voetbalsupporters mogen niet meer hossend doelpunten vieren tijdens wedstrijden”, zegt hij. Daarnaast moeten de stavakken, die sommige stadions nog hanteren, dicht.

Ondanks nieuwe maatregelen gaat het volgens De Jonge wel beter dan eerst. Hij vindt dat het publiek beter verspreid zit door de stadions, en dat er goed wordt gecontroleerd op vaccinbewijzen en toegangstesten. Toch vindt hij dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. Morgen gaat De Jonge in gesprek over de andere maatregelen.

Geen strenge aanpak in stadions

Strengere regels zijn nog steeds niet aan de orde, terwijl Hugo de Jonge dit afgelopen weekend nog niet kon uitsluiten. Hij wilde er niet mee dreigen, maar zei wel dat het uitblijven van verbeteringen aanleiding kan zijn om de regels aan te scherpen. Dat was volgens hem nu niet nodig.

Stadions mogen twee derde van de totale capaciteit aan bezoekers toelaten. Een voorwaarde hiervoor is dat de toeschouwers blijven zitten en een vaccin- of testbewijs hebben. Eerder tijdens wedstrijden werden bepaalde vakken afgesloten, waardoor het publiek alsnog dicht op elkaar zat.

‘Hou je bek Hugo de Jonge’

Hoewel Hugo de Jonge voorzichtig positief is, klinkt op Twitter een heel ander geluid. Twitteraars laten zich massaal uit over het beleid. Zo schrijft iemand: „Fok de voetbalsupporters nou niet zo op

Hugo de Jonge, daar komt narigheid van.” Een andere Twitteraar vult aan: „Hugo de Jonge waar ben je werkelijk waar mee bezig?”.

Tijdens zijn bezoek bij de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles afgelopen zondag in de Kuip kreeg Hugo de Jonge met boze voetbalsupporters te maken. „Hugo, houd je bek, houd je bek. Hugo, houd je bek”, klonk het door het stadion. Ook werd een groot spandoek getoond waarop stond: ‘Hugo, zitten en je muil houden.’



Hugo de Jonge waar ben je werkelijk waar mee bezig? — MaxSmulderss (@MSmulderss) August 23, 2021



Onredelijk meneer de Jonge. — johan van der zwan 🇫🇴 (@johanvdzwan) August 23, 2021



#de jonge bewijst vandaag dat ie aan het zwabberen is . Iedereen in het stadion is of ingeënt en heeft een QR code of is negatief getest #iksnaphetkabinetnietmeer — Robbie FR1908 (@robheuf) August 23, 2021

Ook vorige week kreeg Hugo de Jonge met een hoop kritiek te maken, na de motie voor een eigen bijdrage bij een toegangstest. Volgens het demissionair kabinet is een eigen bijdrage bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd in een stadion redelijk nu iedereen de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren.