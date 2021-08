Opnieuw gaat het mis in DierenPark Amersfoort: twee wolven ontsnapt

Aan het begin van de middag zijn er twee wolven ontsnapt in DierenPark Amersfoort. Bezoekers zijn zo snel mogelijk in veiligheid gebracht en een uur later werd het sein gegeven dat het weer veilig was.

Rond 12.30 uur maakte iemand een melding van het uitbreken van de wolf in de dierentuin. Hij bleef wel in het park en vormde dus geen gevaar voor omwonenden. Bezoekers van het park werden opgeroepen de binnenlocaties van de dierentuin op te zoeken. Pas later bleek het niet om één wolf, maar om twee wolven te gaan.



Heb ik weer….Dagje dierentuin Amersfoort moeten we massaal naar binnen omdat er een wolf is ontsnapt. — Ed Bakker (@Geuzenbuurt) August 30, 2021

Wolven ontsnapt in DierenPark Amersfoort

„Er wordt nu een protocol uitgerold om de wolf zo snel mogelijk te vangen”, zei woordvoerder Hylke Steggerda tijdens het incident. Volgens de woordvoerder is iedereen in het park snel veilig naar binnen gegaan. Steggerda meldde dat het ging om één wolf en dat alle andere wolven in hun verblijf zijn gebleven. Later maakte het DierenPark op Facebook bekend dat het toch om twee dieren ging.

Hoe de wolven kon ontsnappen is onbekend, dat gaat de dierentuin onderzoeken. Volgens een bezoeker hadden de viervoeters een gat onder het hek gemaakt. Verzorgers zijn een uur bezig geweest met het vangen van de wolven. Deze zijn verdoofd en teruggebracht naar hun verblijf. Bezoekers, die allemaal ongedeerd bleven, mochten daarop weer naar buiten.



Wolf ontsnapt in dierenpark Amersfoort. Roodkapje moet direct een veilig heenkomen zoeken. — William Vergeer (@WilliamVergeer) August 30, 2021





Vanmiddag waarschuwden wij voor twee loslopende wolven in ons park. Daarom werden bezoekers volgens het protocol… Posted by DierenPark Amersfoort on Monday, August 30, 2021

Chimpansees

In november vorig jaar ging het al een keer mis in de dierentuin. Toen moesten namelijk twee ontsnapte chimpansees uit hetzelfde DierenPark Amersfoort worden doodgeschoten omdat ze een gevaar vormden voor bezoekers. De dieren waren ontsnapt door een menselijke fout en er ontstond paniek in het park. Daarop werden ze doodgeschoten. „De mannetjes vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment die beslissing gemaakt.”



Man man man , werken daar alleen maar amateurs? Eerst twee chimpansees doodschieten die ontsnapt zijn en nu weer een wolf laten ontsnappen. Straks moet die ook weer doodgeschoten worden. #dierenparkAmersfoort #amersfoort #wolf — Amsterdammertje (@NederlandZinkt) August 30, 2021

Er was veel verontwaardiging rondom het doodschieten van de ontsnapte mannetjesappen. Zo kwamen er bijna 600 condoleances binnen, is het park van plan een herdenkingsplek op te richten en werd er door Comité Dierennoodhulp, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft aangifte gedaan tegen het park.