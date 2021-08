Demissionair kabinet draait geldkraan dicht: coronasteun stopt binnenkort

Het demissionaire kabinet stopt met de coronasteunpakketten voor bedrijven en ondernemers. De generieke coronasteun stopt na september, maar een paar sectoren en zelfstandigen krijgen wel nog steun. Dat staat volgens ‘Haagse bronnen’ in een brief die later vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Volgens ingewijden maken ministers Koolmees (Sociale Zaken), Blok (Economische Zaken) en Hoekstra (Financiën) het nieuws later vandaag bekend, zo schrijft De Telegraaf. Het kabinet speelt al maanden met het idee om de maatregelen te stoppen. Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde al eerder om de steun af te bouwen, omdat het de ‘gezonde’ economische gang van zaken zou tegenwerken.

Coronasteun stopt binnenkort

De knoop is nu definitief doorgehakt: er komt na ongeveer anderhalf jaar een einde aan de tientallen miljardende kostende compensatie voor loonkosten, vaste lasten en zelfstandigen. Sectoren als het nachtleven, de toeristische sector en evenementen kunnen naar verluidt nog wel steun verwachten. Welke vorm dit precies krijgt, maakt het kabinet vanmiddag bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je denkt dat met het einde aan maatregelen bijvoorbeeld de culturele sector meteen weer vol open kan dan snap je werkelijk waar helemaal niks van die sector (wat helaas goed mogelijk is, gezien de slecht vormgegeven steunpakketten voor die sector). https://t.co/FO686kcpmu — Peter Kwint (@peterkwint) August 30, 2021

Zelfstandigen konden tijdens de coronacrisis via de Tozo bijstand krijgen. Die valt met het beëindigen van de steunpakketten weg, maar ter vervanging vormt het kabinet tijdelijk de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) om. Daardoor krijgen zelfstandigen de mogelijkheid achteraf bijstand te vragen, vervalt de vermogenstoets en wordt het mogelijk om maandelijks de hoogte van de bijstand vast te stellen.

Faillissementsgolf dreigt

Bij BNR vertelt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen dat de stekker er echt uit gaat. „De algemene steun houdt op. Dat gaat heel erg pijn doen, dit is een generieke stop.” Van Leeuwen voorziet dan ook in het najaar de gevreesde faillissementsgolf. „Ik denk dat die voor ons ligt. Je hoort het van veel ondernemers, de touringcars, de rederijen: we gaan het niet redden. Het Binnenhof gaat daar niet eeuwig miljarden inpompen, je ziet ook langzaam herstel. Het kabinet wil ook een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt: laat mensen gaan, ga snijden in je personeel want wij willen die banen niet eeuwig in de lucht houden. Dat is hard, maar ik denk dat dit nu voor ons ligt.”

De formatie van een nieuw kabinet is nog altijd aan de gang. Voormalig VVD-minister Henk Kamp vindt de impasse ‘heel erg treurig‘.