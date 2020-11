Aangifte tegen Dierenpark Amersfoort voor doodschieten chimpansees

Begin deze maand werden in Dierenpark Amersfoort twee chimpansees doodgeschoten. Volgens een woordvoerder van het park zouden de twee ontsnapte dieren „imponerend gedrag” vertonen en een gevaar vormen voor de bezoekers. Dierenrechtenorganisaties hebben nu aangifte gedaan tegen het dierenpark.

Comité Dierennoodhulp heeft samen met Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft, een brandbrief geschreven naar de Vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin eisen de organisaties een onafhankelijk onderzoek naar het doodschieten van de twee chimpansees.

Ontsnapping

De twee mannelijke chimpansees Mike en Karibuna zijn gedood nadat ze door een menselijke fout uit hun verblijf waren ontsnapt. In de brandbrief staat dat de bezoekers al in veiligheid waren gebracht. „In ons opzicht had men moeten proberen de dieren af te leiden, te kalmeren en te verdoven. Doodschieten had altijd nog gekund als ze buiten het terrein daadwerkelijk een gevaar vormden. Daar was nu nog geen sprake van. Wij vinden het doodschieten van de chimpansees bijzonder wreed en onaanvaardbaar”, schrijven de dierenorganisaties.



Op 3 november werden in het "dierenpark" in Amersfoort twee chimpansees, Mike en Karibuna doodgeschoten. De ontsnapping baarde veel opzien in Nederland, maar komt vaker voor, en vaak met dodelijke afloop. https://t.co/F7ETbSnNsD — AlleDierenVrij (@AlleDierenVrij) November 13, 2020

Geen verdoving gebruikt

De woordvoerder van het park maakte duidelijk dat het verdoven van de dieren te gevaarlijk zou zijn geweest. Omdat verdoven ongeveer tien minuten tot een kwartier kon duren voordat het effect merkbaar zou zijn, waren de medewerkers bang dat de mensapen uit het park zouden ontsnappen en er gevaarlijke situaties zouden ontstaan.

In overtreding

In de Wet dieren staat dat het zonder redelijk doel verboden is om pijn of letsel bij een dier te veroorzaken. Er wordt in de brandbrief daarom ook gesproken van het overtreden van deze wet door Dierenpark Amersfoort. „In feite heeft deze dierentuin door zo te handelen weer eens haar ware gezicht laten zien. Niet de dieren staan er op de eerste plaats, maar het vermaak voor de mensen”, staat in de brief vermeld.

