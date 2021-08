Vrijgezellenleven zat? Take Me Out is terug en zoekt singles

Voor iedere vrijgezel die dat single-zijn wel een beetje zat is: Take Me Out keer terug op de buis en is op zoek naar single mannen en vrouwen (en hun moeder). De ideale kans dus om (wie weet) de liefde van je leven te vinden!

Take Me Out was een succesvol datingprogramma, dat tussen 2009 en 2013 te zien was bij RTL5. Dit najaar keert het programma terug.

Take Me Out zoekt singles

In een post op Instagram schrijft Blue Circle Casting dat ze single heren zoeken tussen (ca.) 18 en 35 jaar. Take Me Out verloopt dit seizoen wel iets anders dan we gewend zijn. Voorheen stelden de single mannen zich namelijk direct aan de vrouwen voor. Nu komt daar een stapje tussen: de potentiële schoonmoeders. Single vrouwen die zich aanmelden moeten dus niet alleen zelf mee willen doen, ook hun moeder moet van de partij zijn. Speciaal voor de gelegenheid is er een extra titel toegevoegd: Mother Knows Best.



In diverse rondes mogen (of moeten) de potentiële schoonmoeders bepalen of de aanwezige man de perfecte match is voor hun dochters. Take Me Out is dus ook op zoek naar single vrouwen tussen de 18 en 40 jaar.

Voorheen praatte presentator Eddy Zoëy de boel aan elkaar. Hij riep kreten als: „Wie wil er een nieuwe vent? Nieuwe vent, laat maar zien wie je bent!”. Wie voor dit seizoen de presentatie op zich neemt, is niet bekend. Zoëy wist echter wel het een en ander te verklappen over die nieuwe presentator, want die is al wél gevonden. „We weten allemaal dat Take Me Out gaat over het vinden van een goede match en ik kan je vertellen: dit is een fantastische match. Ze hebben echt iemand gevonden die ik vind kloppen bij dit programma”, zei hij onlangs tegen RTL Boulevard. Waarom hij zelf niet terugkeert als presentator? „Ik denk niet dat ik tussen de meiden van 18 moet staan.”