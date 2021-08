OMT adviseerde nóg strengere regels voor evenementen

Gisteren maakte het kabinet een aantal strenge voorwaarden bekend waaronder eendaagse evenementen alsnog mogen plaatsvinden. Maar het Outbreak Management Team (OMT) had liever gezien dat die nóg strenger waren. Zo wilden ze bijvoorbeeld een strenger coronatestbeleid en leek het hen een goed idee om meezingen tijdens evenementen te ontraden.

Dat blijkt uit het advies dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet heeft het advies voor een aantal strenge maatregelen niet overgenomen omdat die niet uitvoerbaar zouden zijn.



@hugodejonge Geachte heer De Jonge. Zou ik het verslag mogen inzien waarin de basis staat voor het besluit om 750 bezoekers toe te laten bij een festival in de buitenlucht, terwijl bij PSV 23.500 bezoekers toegelaten waren in een stadion? #evenementen #Festivals #omt #corona — Charlie Ray (@djcharlieray) August 2, 2021

OMT wilde strengere regels voor evenementen

Op dit moment mag de sneltest (antigeentest) waarmee bezoekers een evenement kunnen bezoeken, 40 uur oud zijn. Volgens het OMT was het beter geweest als zo’n test 24 uur oud zou mogen zijn aan het eind van een evenement. Dus wil je naar een festival dat tot 23:00 duurt? Dan moet je in de 24 uur voor 23:00 negatief getest zijn. Die regel is niet realistisch, vindt het kabinet. Het zou voor evenementen die lang duren namelijk in de praktijk betekenen dat mensen zich ook ’s nachts moeten laten testen, schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan de Kamer.

Ook een dringend advies om publiek te ontraden om mee te zingen, zag het kabinet niet zitten. Dat is volgens de minister „niet uitvoerbaar en niet handhaafbaar”. Artiesten onderling afstand laten bewaren, zoals het OMT had voorgesteld, hoeft ook niet. Voor kunst- en cultuur is namelijk een uitzondering gemaakt op de regels als de artiesten anders „deze activiteiten niet op gepaste wijze” kunnen uitoefenen.



En zelfs bij terugbrengen van tijd vanaf test van 40 naar 24 uur blijft het probleem van de negatief voorspellende waarde van de sneltest. En dat is met name probleem bij hoge incidentie (dwz veel besmettingen, dus nu in NL) en als er veel mensen bij elkaar komen. Zie ook 👇 https://t.co/HMjm5mST6e — Orakel van Dodona (@VanDodona) July 29, 2021

Minder besmettingen, meer opnames

Vandaag komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weer met de wekelijkse cijfers over de stand van de uitbraak. Vorige week meldde het instituut dat in de zeven dagen ervoor 37.343 mensen positief waren getest. Dat was 46 procent minder dan de voorgaande week, toen 69.731 mensen positief waren getest.

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 20.000 tot 22.000 mensen in Nederland positief getest. Wel blijft de druk op de zorg toenemen. Demissionair premier Rutte zei dat vorige week al, dat de opnames nog even zouden stijgen. Daar is mogelijk al wel een omslagpunt bereikt.

In de zes dagen na de laatste update zijn 18.774 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 3129 per dag. Dat kan betekenen dat het weekcijfer vandaag ergens tussen de 21.000 en 22.000 zou kunnen uitkomen, wat opnieuw een daling van ongeveer 40 procent zou zijn.