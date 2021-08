Festivalliefhebbers vol ongeloof (en hier en daar woede) over besluit eendaagse festivals

Dat eendaagse festivals door mogen gaan, maar slechts met 750 bezoekers, valt voor veel festivalliefhebbers niet uit te leggen. 750 bezoekers: als je zoveel mensen neerzet op het terrein van bijvoorbeeld Dance Valley, moet je je best doen om iemand tegen te komen, is het algemene idee. Voor zulke festivals zal het maximum aantal bezoekers flink wat roet in het eten gooien. Maar er zijn wel kansen voor kleinere festivals. Desondanks vinden festivalliefhebbers dit besluit onbegrijpelijk.

Vandaag maakte demissionair premier Mark Rutte namelijk bekend dat eendaagse festivals en evenementen weliswaar mogen doorgaan, maar onder strenge voorwaarden. Naast het maximum aantal bezoekers is zo’n voorwaarde een coronabewijs. Je bent of volledig gevaccineerd, negatief getest of recent hersteld van corona. Ook moet het evenement in de openlucht zijn, of de tent waarin het evenement plaatsvindt, moet aan vier kanten open zijn. Dat maximum aantal bezoekers, dat doet veel festivals de das om. Voor festivalgangers is het vooral stuitend dat er bij bijvoorbeeld sportwedstrijden wel duizenden mensen naar binnen mogen, maar bij een festival niet.



Voetbalstadions met 25.000 man geen probleem.

Eendaagse festivals mogen maar 750 bezoekers krijgen. Knettergek. #coronabeleid — Kees (@keesgeniet) August 2, 2021



Tijd voor een festival in de Kuip?? Daar mag je blijkbaar wél meer dan 750 man kwijt 🤷🏼‍♀️ #coronabeleid #evenementen — Celine (@11celine) August 2, 2021



Van de week 25.000 supporters in de kuip. Festivals maximaal 750 personen.. — Max (@xRReflex) August 2, 2021



Max 750 bezoekers. Ben heeel benieuwd hoe dit wordt opgelost? #festivals #coronabeleid — Ies voor intimi (@Elle_Belle78) August 2, 2021

Ongeloof over besluit eendaagse festivals

Het verschil is ook erg groot, tijdens het EK mochten er 16.000 toeschouwers het Johan Cruijff-stadion in. Ook BN’ers zijn niet te spreken over deze keuze. Zo schrijft Tim Hofman: „Festivals 750 bezoekers gunnen is iemand die 1,5 jaar dakloos is geweest vijftig cent voor z’n verjaardag geven en dan heel enthousiast een schouderklop geven en ‘je kan eindelijk weer beginnen met leven, vriend’ zeggen. Echt respectloos.”



hahaha eerlijk, festivals 750 bezoekers gunnen is iemand die 1,5 jaar dakloos is geweest vijftig cent voor z'n verjaardag geven en dan heel enthousiast een schouderklop geven en 'je kan eindelijk weer beginnen met leven vriend' zeggen. echt respectloos.https://t.co/FJAl16UTPv — Tim Hofman (@debroervanroos) August 2, 2021



Een festival met 750 mensen; Dat is onze buurtbarbecue. — Femke (@logofemke) August 2, 2021

Onder evenementenbouwers heerst vooral „teleurstelling en verdriet”. Wel zegt de Alliantie van Evenementenbouwers begrip te hebben voor het besluit. „Met het verbod op evenementen zonder vaste zitplaatsen voor meer dan 750 bezoekers tot 1 september, krijgt de evenementenbranche weer een zware teleurstelling te verwerken”, meldt de organisatie. „Een hard besluit en uiteraard opnieuw een grote klap, een hele trieste constatering en bittere pil voor de branche die al zo lang gesloten is.”

De alliantie zegt begrip te hebben voor het besluit, omdat het stijgende aantal coronabesmettingen en de Delta-variant een grote rol spelen in de besluitvorming. „Het is in ieder geval goed dat op korte termijn duidelijkheid is verschaft.

Sommige anderen hebben echter nog hoop dat het om een verlate 1 april-grap gaat:



