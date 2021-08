Micromanager als baas? 5 tips om hiermee om te gaan

Niets is meer frustrerend dan een baas die de hele tijd over je schouder meekijkt. Maar helaas, je baas kun je niet veranderen, toch? Hoewel dat waar is, zijn er wel een aantal manieren om beter met zo’n micromanager om te gaan.

Zo creëer je vertrouwen bij je leidinggevende en laat je (subtiel) weten dat je geen fan bent van het micromanagen.

Tips omgaan micromanager

Deze tips gaan je heel wat frustraties en hoofdpijn schelen.

Wees eerlijk tegen jezelf over je prestaties

Het kan natuurlijk dat je leidinggevende nou eenmaal een micromanager is, omdat hij of zij bang is de controle te verliezen. Maar het zou ook kunnen dat jij die controle nog even nodig hebt. Wees daarom eerlijk tegen jezelf en vraag je af of je echt je stinkende best doet. Voldoe je aan de verwachtingen van je baas?

Houd je manager actief op de hoogte

Hoe vaker jij je micromanager actief op de hoogte houd, hoe minder vaak hij of zij aan je bureau zal staan voor een update. Dit doe je bijvoorbeeld door je baas in alle cc’s van je mail te zetten of door af te spreken dat je één keer in de week een update stuurt over je werkzaamheden.

Kom erachter wat het meest belangrijk is voor je baas

Vaak is je baas aan het micromanagen, omdat jullie van mening verschillen over welke onderdelen het meest belangrijk zijn. Hoe sneller je uitvogelt wat je leidinggevende precies wil, hoe makkelijker je werk vanaf dat moment zal zijn.

Een handige manier om hierachter te komen, is door aan het begin van een project te vragen welke stappen je het best kunt nemen. Je zal zien dat je micromanager andere stappen belangrijker vindt dan je misschien in eerste instantie dacht.

Natuurlijk kun je er (subtiel) tegenin gaan als je het er niet mee eens bent, maar anders kun je het op de manier van je micromanager doen. Dat brengt ons namelijk bij de volgende tip.

Zorg voor vertrouwen

Nu je precies weet wat je baas wil, kun je voor vertrouwen gaan zorgen. Doe je werkzaamheden precies op de manier van je micromanager, zorg dat je deadlines haalt en je best mogelijke werk aflevert. Wanneer het vertrouwen er is dat jij je baan goed kunt uitvoeren, is het namelijk tijd voor de volgende stap.

Praat met je baas

Het is heel goed mogelijk dat je leidinggevende geen flauw idee heeft dat hij of zij een micromanager is of dat je de stijl van leidinggeven vervelend vindt. Nadat je eerlijk tegen jezelf bent geweest en voor vertrouwen hebt gezorgd, kan het heel waardevol zijn om in gesprek te gaan. Natuurlijk kun je niet zoiets zeggen als ‘Hé, je bent een micromanager, houd daar eens mee op.’ Dus wat zeg je dan wel?

Geef bijvoorbeeld aan dat je meer verantwoordelijkheden wil. „Ik waardeer het erg dat je me zo hebt bijgestaan de afgelopen tijd, maar ik denk dat ik klaar ben voor meer verantwoordelijkheid. Zullen we onze dagelijkse meeting veranderen in een wekelijkse meeting? Ik weet je tussendoor natuurlijk ook te vinden als ik tegen problemen aanloop.”

Of geef aan dat je deze manier van werken niet fijn vindt. „Ik werk het liefst zelfstandig. Dat werkte goed bij project X, die succesvol is afgesloten. Ik heb het gevoel dat ik mijn werk niet op m’n best kan uitvoeren als er constant iemand meekijkt.”

Dit gesprek voeren is natuurlijk spannend, maar als het goed is wil je baas ook alleen maar dat je je werk zo goed mogelijk kunt uitvoeren. Frame het gesprek ook nooit als een ‘jouw manier van leidinggeven is slecht’, maar als ‘ik heb een unieke manier van leidinggeven nodig’.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

