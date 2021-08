8-jarig Pakistaans jongetje veroorzaakt enorme rel met plasje in Koranschool

Een 8-jarige jongen heeft in Pakistan een enorme rel veroorzaakt, omdat hij op een tapijt in een Koranschool heeft geplast. Hij wordt daarom beschuldigd van godslastering en riskeert in theorie de doodstraf. Dat meldt The Guardian.

De jongen is de jongste beschuldigde van godslastering ooit. De familie van de jongen en leden van de lokale hindoegemeenschap zijn op de vlucht geslagen, omdat een woedende menigte moslims hun tempel had aangevallen. De politie had vervolgens de grootste moeite om de rust te laten terugkeren. De aanval vond plaats nadat de jongen op borgtocht was vrijgelaten. Inmiddels zit hij weer vast, maar nu voor zijn eigen veiligheid.



You are free to go you temple? Watch this brazen attack on a temple in the broad daylight. Another bad day for #Hindus as Ganesh #Temple in Bhong city of Rahimyar Khan was attacked by miscreants. The beasts daringly live telecast the attack on Facebook: https://t.co/uVq8UYBkQB pic.twitter.com/SzGrtIxEzk — Kapil Dev (@KDSindhi) August 4, 2021

Plasje in bibliotheek van Koranschool

Volgens de beschuldiging heeft de jongen vorige maand met opzet op het tapijt geplast van de bibliotheek van de Koranschool. Een familielid, die voor zijn eigen veiligheid anoniem blijft, ontkent in gesprek met The Guardian dat er sprake is van opzet. „Hij weet niet eens wat godslastering inhoudt, maar wordt daar dus vals van beschuldigd. Hij begrijpt nog steeds niet wat hij verkeerd heeft gedaan en waarom hij een week in de cel zat.”

Het familielid vertelt dat het incident grote impact heeft op de gemeenschap. Volgens hem moet de regering meer bescherming bieden. „De hele gemeenschap is bang, want we vrezen voor vergelding. We willen niet meer terug naar deze omgeving.” Imran Khan, de premier van Pakistan, veroordeelt de aanval op de hindoetempel. Die vond plaats nadat het jongetje op het tapijt in een Koranschool had geplast. Khan roept de plaatselijke autoriteiten op de aanvallers te arresteren. Ook belooft hij dat de tempel volledig wordt hersteld.



Strongly condemn attack on Ganesh Mandir in Bhung, RYK yesterday. I have already asked IG Punjab to ensure arrest of all culprits & take action against any police negligence. The govt will also restore the Mandir. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2021

In theorie dreigt de doodstraf

In Pakistan staan strenge straffen op godslastering. Volgens The Guardian zijn vooral minderheden daar in het verleden slachtoffer van geworden. Pakistan voerde er in 1986 de doodstraf voor in, maar tot nu toe is die niet gebruikt voor godslastering. Wel worden verdachten vaak aangevallen en soms zelfs vermoord door gewelddadige bendes.