Al 10 miljoen euro voor gedupeerden van overstromingen in Limburg

In totaal hebben nu 190.000 mensen gedoneerd aan Giro 777. Vanmiddag bereikte het rampenfonds een bedrag van 10 miljoen euro voor mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg.

De hevige regenval en hoogwater zorgden voor grote problemen in Limburg. Verzekeraars zullen een deel van de schade dekken, net als de overheid, maar toch zijn er vele gedupeerden die nu geen geld krijgen om hun huis opnieuw op te bouwen.



Waanzinnig wat een geweldig mooi land om te wonen🇳🇱 #Giro-777 heeft al 2 miljoen euro opgehaald voor #Limburg https://t.co/oJweciZcQG — Heuvelland Weer ⛈☔️ ☀️Zuid Limburg (@KtRoelof) July 17, 2021

Vooral het gebied rondom de rivier de Geul, zoals Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul is zwaar getroffen. Huizen zijn er in veel gevallen ernstig aan toe, met scheuren in muren en balken. De verzekeraars kunnen nog niet zeggen om hoeveel gevallen dat precies gaat. De binnenkant van een huis heeft prioriteit boven herstel aan de buitenkant, zo meldt Centraal Beheer.

Verzekeraars huiverig met vergoeden Limburg

Eerder schreef Metro dat verzekeraars sinds de watersnoodramp in 1953 huiverig zijn met het vergoeden van waterschade. Als grote rivieren of dijken overstromen, wordt de schade niet gedekt. Dat geldt nu ook in Limburg, waarbij vele huizen zijn ondergelopen door het overstromen van de Maas. De kosten kunnen zo hoog oplopen, dat verzekeraars failliet zouden gaan.

Van de 950 schades, die tot nu toe zijn gemeld bij Centraal Beheer, is ruim de helft zó ernstig dat mensen nog niet naar huis kunnen. Er zijn ongeveer 100 gevallen, waarbij mensen voor langere tijd ontheemd zullen zijn. Interpolis heeft bij de eigen klanten 100 tot 200 mensen die tot het einde van het jaar niet naar huis kunnen. Interpolis telde eerder bijna 1300 schademeldingen.

10 miljoen verdelen onder gedupeerden

Het Nationaal Rampenfonds kondigde al aan dat 8000 huishoudens die zwaar door de watersnood zijn getroffen, elk 1000 euro krijgen. Het geld zal verstrekt worden aan gemeenten, die het vervolgens zullen verdelen onder de zwaarst getroffene huishoudens.



De komende weken is het Centraal Beheer nog bezig met het afhandelen van inspecties en de bijbehorende begeleiding zoals naar tijdelijke huisvesting. Inwoners kunnen nu tijdelijk terecht in vakantie- en huurwoningen. Alhoewel vakantiewoningen zijn volgeboekt door de zomervakantie, lukt het nog wel om mensen woonruimte te bieden. Interpolis werkt naar eigen zeggen samen met onder meer gemeenten om mensen te huisvesten.

Giro 777 voor gedupeerden overstromingen Limburg

Het inzamelingsnummer Giro 777 gaat nog door. Meer dan 150.000 particulieren en bedrijven hebben de al geld overgemaakt om gedupeerde bewoners van de overstromingen in Limburg een hart onder de riem te steken.

Doneren? Ook dit is nog steeds mogelijk via Giro 777 via elke bank in Nederland op het rekeningnummer NL28 INGB 0000 000 777.