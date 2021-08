Humberto spreekt voor prins Bernhard: ‘Hij heeft spijt van brief aan Chef’Special’

Gisteren, bij Humberto, gaf presentator Humberto Tan aan dat hij „uitgebreid” gesproken heeft met prins Bernhard over alle ophef. Woensdag maakte zanger Joshua Nolet van Chef’Special namelijk bekend dat de royal zijn band had gevraagd gratis te spelen op de Formule 1. En dat viel absoluut niet goed. Volgens Humberto Tan heeft de prins spijt.

Zanger Joshua Nolet was aanwezig in de studio. Tan richt zich tot hem wanneer hij spreekt: „Eén: die brief had nooit verstuurd mogen worden. Twee: excuses daarvoor. Drie, maar dat wil jij niet: hij is nog steeds bereid elkaar te ontmoeten.” Nolet schudt zijn hoofd: „Het maakt helemaal niks uit of ik dat wil of niet, ik vind het prima om met hem een bakkie te doen, maar ook weer niet. I don’t care.” Gerard Joling vraagt zich op zijn beurt af waarom Bernhard niet in de studio is. „Hij is druk”, komt het antwoord.

Aan prins Bernhard zelf, en aan de Dutch Grand Prix, is ook om een reactie gevraagd. Die willen ze niet geven. Dat laat een woordvoerder van DGP desgevraagd weten. Eerder schreef Metro al over die boze reacties: popkoepel POPnl zei dat prins Bernhard met dit verzoek Nederlandse artiesten ‘minacht’.

Humberto over prins Bernhard: ‘Hij heeft spijt van verzoek Chef’Special’

Volgens Nolet gaat het helemaal niet over of Bernhard bereid is met de artiesten te praten of niet. „Waar gaat het dan over?”, vraagt Humberto zich af. Nou, dat hoef je niet twee keer te vragen aan de zanger. „Het gaat over het feit dat wij al twee jaar lang als het braafste jongetje van de klas zitten toe te kijken, en we mogen niet spelen. We mogen niet spelen. Onze hele sector ligt plat.” Guido Joseph, gitarist van Chef’Special, haakt in. „We hebben de afgelopen dagen heel veel reacties gehad van artiesten die dit herkennen. Ze voelen zich de sluitpost van de corona-aanpak van het kabinet en dit is gewoon een uitroepteken achter dat gevoel. Het voelt niet eerlijk als je het vergelijkt met andere evenementen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prins Bernard heeft bij #Humberto gereageerd op de boosheid van @ChefSpecial na het verzoek om gratis te komen optreden bij het #DutchGP-weekend: "Die brief had niet verstuurd mogen worden. Excuses daarvoor. Ik ben bereid om elkaar te ontmoeten." pic.twitter.com/LnbwG36BMY — Humberto (@HumbertoRTL) August 26, 2021

Volgens Gerard Joling, die weer even zijn moment pakt, gaat het nog niet eens zozeer om de artiesten zelf. Het gaat om de hele crew. „Het is licht, geluid, techniek, computers, dranghekken, asbakken, podiumbouwers. En dan mogen er duizenden mensen in een voetbalstadion. Ik gun het ze van harte, maar als je dan dit ziet dan denk ik ‘oh, jullie hebben gelijk, het is zo oneerlijk’.”

Davina Michelle, die tijdens de Formule 1 het volkslied gaat zingen, vindt het wel oké om voor niks op te treden. Ze krijgt slechts een paar vrijkaarten en een onkostenvergoeding. Maar zij zegt het een eer te vinden überhaupt op te mogen treden bij het evenement.

Wil je de gehele uitzending van Humberto terugkijken? Dat kan hier.