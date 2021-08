Jett Rebel bekritiseert Rutte en coronabeleid in pleidooi over afgelaste festivals

Muzikant Jett Rebel is flink gefrustreerd vanwege de huidige coronasituatie en dat schrijft hij van zich af. Hij bekritiseert het coronabeleid en demissionair premier Mark Rutte. Volgens hem slaat de overheid de plank behoorlijk mis.

In een betoog dat de Volkskrant publiceerde, lucht Jett Rebel zijn hart. Hij vertelt over zijn roeping om muziek te maken en het gemis daarvan in de huidige tijd. En over hoe volgens hem velen denken dat hij stinkend rijk is, maar hij moeite heeft om maandelijks rond te komen.



Harde klappen voor evenementen en festivals

De artiest haalt op emotionele wijze uit naar het huidige coronabeleid en de bijbehorende beleidmakers. Hij kan niet begrijpen waarom constant de evenementensector de hardste klappen krijgt. „Ik snap dat we niet zoveel geld opleveren als toerisme of de horeca, maar staan we daarom permanent onderaan de prioriteitenlijst?”, schrijft een verontwaardigde Rebel.

„Het breekt mijn hart om te voelen dat de regering in dit land de cultuursector systematisch de kop indrukt. Maar het doet bijna nog meer pijn dat het publiek niet opkomt voor ons ‘entertainers’”, schrijft de muzikant.

Jett Rebel haalt uit naar Mark Rutte en coronabeleid

Ook haalt Rebel uit naar demissionair premier Mark Rutte, die voor zijn politieke carrière concertpianist wilde worden. „Iedereen is bezig met z’n eigen hachje. Daarom stemmen we in groten getale op iemand die dat lijkt te beschermen. Iemand die ooit droomde van het leven als pianist, maar het nooit gered heeft. Gunt hij het ons niet?”, schrijf de artiest. „Het huidige kabinet zou het door dit beleid verboden moeten worden ooit nog naar een concert te gaan”, aldus een boze Rebel.



Ook kaart de Nederlandse rockster de mentale problematiek in deze tijd aan en het gemis van cultuur. „We praten over fysieke gezondheid, maar op praten over mentale gezondheid heerst nog een taboe. Psychiaters en psychologen hebben wachttijden van maanden. We leven in uitzichtloosheid en angst.” Volgens hem bekommeren we ons „op geheel westerse wijze, liever over het welzijn van onze economie, dan over dat van onze geest”.

Cultuur verlicht lastige tijden, volgens hem. „Natuurlijk pretendeer ik niet dat er niemand meer depressief zou zijn als onze sector weer mocht draaien, maar het was voor veel mensen, naast een uitlaatklep, ook steun.”



Geen grote festivals en kort geding ID&T gaat niet door

Na 13 augustus mogen slechts eendaagse festivals met 750 bezoekers plaatsvinden. Meerdaagse festivals zijn in ieder geval tot 1 september geschrapt. Grote festivals met duizenden bezoekers kunnen daardoor niet doorgaan. Ruim een week terug kregen grote festivals te horen dat ook dit jaar de festivalzomer niet als vanouds is. Een bittere pil voor de organisatoren.

Vandaag werd bekend dat het kort geding over eendaagse evenementen van entertainmentbureau ID&T niet doorgaat. Grote festivals als Awakenings en Mysteryland vallen onder ID&T en met ruim dertig organisatoren spanden zij een rechtszaak aan. Na het inzien van het OMT-advies en de aangekondigde coronamaatregelen voor evenementen heeft ID&T besloten te stoppen met het kort geding.

Op 13 augustus wordt tijdens een persconferentie gedeeld wat de plannen voor na het einde van augustus zijn.