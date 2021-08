WHO roept op tot tijdelijke stop op ‘vaccinbooster’

Meerdere landen willen de kwetsbare bevolking een ‘vaccinbooster’, een derde coronavaccinatie, geven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is echter geen fan en roept op tot een stop. Zo’n vaccinbooster moet de bescherming tegen het coronavirus en de mutaties op peil houden. Maar WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus pleit voor een moratorium tot minstens eind september, zodat er meer vaccins beschikbaar komen voor armere landen.

Israël geeft sinds kort boosters aan patiënten met een zwak immuunsysteem. Ook landen als de VS, Duitsland en Hongarije hebben aangekondigd bepaalde groepen een extra prik te geven, mede om de Delta-variant te lijf te gaan. Nederland heeft nog geen besluit genomen. Metro schreef eerder al over die dingen die je over de Delta-variant moet weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

GENEVA (AP) — WHO chief calls for moratorium on COVID-19 vaccine booster shots through September so low-income countries can catch up. — Jonathan Lemire (@JonLemire) August 4, 2021

WHO geen fan van ‘vaccinbooster’

Dit is niet de eerste keer dat de WHO zich uitspreekt tegen de vaccinbooster. Dat deden ze al eerder vanwege de grote achterstand die armere landen hebben qua inentingen. Wel begrijpt de organisatie de zorgen van de desbetreffende overheden. Tedros roept iedereen met invloed, zoals atleten, investeerders, zakenlieden en religieuze leiders, op de oproep tot een moratorium te steunen.

Hij stelde op een persconferentie dat een tijdelijke stop kan bijdragen aan het doel om „minstens 10 procent van de bevolking van ieder land” gevaccineerd te krijgen. Er zijn wereldwijd inmiddels 4 miljard doses toegediend. Meer dan 80 procent daarvan ging naar inwoners van landen met een hoog- en middeninkomen.

Vaccinmakers Pfizer/BioNtech en Moderna hebben aangegeven dat na de eerste twee prikken extra injecties nodig zullen zijn. De prijzen die ze in de EU rekenen voor hun vervolgvaccins zijn al gestegen. Overigens mogen hun producten tot nu toe worden gebruikt op grond van noodgoedkeuringen. In het geval van Pfizer verwacht de Amerikaanse toezichthouder FDA begin september volledige goedkeuring te verlenen, meldde The New York Times.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

that we are still talking about a third shot/booster while 3.5 billion human beings are without a first dose is unconscionable in a global pandemic. — Andrew Baback Boozary MD (@drandrewb) August 4, 2021

Derde coronavaccinatie voor Britten

Onlangs bleek al dat Groot-Britannië, in navolging van Israël, de bevolking ook voor een derde keer wil inenten. Het gaat daarbij vooral om de kwetsbare bevolking. Vanaf volgende maand komen zo’n 32 miljoen Britten in aanmerking voor een zogenaamde ‘boosterdosis’. Dat meldt de Britse krant The Telegraph.

Die derde prik is in eerste instantie bedoeld voor Britten die vijftig jaar en ouder zijn én voor andere kwetsbaren. Zij kunnen naar verwachting vanaf 6 september terecht. De gezondheidsinstanties zetten dan naar verwachting iedere week 2,5 miljoen extra prikken. Apotheken gaan volgens The Telegraph een belangrijke rol spelen. Een regeringsbron zegt tegen de krant dat de derde prik mogelijk gecombineerd wordt met de jaarlijkse griepprik. Mensen zouden dan in beide armen een vaccinatie krijgen. De campagne wordt naar verwachting in december afgerond. Het is niet bekend of jongere Britten daarna ook in aanmerking komen voor een extra vaccinatie.