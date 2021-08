Week extra vakantie dankzij Nederlandse cao, maar het kan nóg beter

Ben jij een werknemer die onder een Nederlandse cao valt? Dan heb je waarschijnlijk een vakantiebonus van een ruime week bovenop het aantal wettelijk verplichte vakantiedagen. In Kroatië en Duitsland gaat het zelfs om twee extra weken. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese vakbondskoepel ETUC.

Het onderzoek is gebaseerd op data van statistiekbureau Eurostat. Ook in Denemarken, Frankrijk, Tsjechië, Finland, Italië en het Verenigd Koninkrijk profiteren werknemers die onder een cao vallen van een week extra vakantie. Noorwegen, Ierland en Slowakije halen net geen week, terwijl je op Cyprus maar één dag extra krijgt.



Number of extra days paid holiday for workers covered by collective bargaining 🇨🇾 1 day

🇳🇴🇮🇪 4 days

🇸🇰 4.5 days

🇩🇰🇫🇷🇨🇿🇫🇮🇮🇹🇬🇧 5 days

🇳🇱 5.6 days

🇭🇷🇩🇪 10 days European average: 3 days All workers should benefit from collective bargaining ➡️https://t.co/uHItwi1KNO — EUROPEAN TRADE UNION (@etuc_ces) August 30, 2021

Aantal cao-werknemers daalt in heel Europa

ETUC zet het onderzoek in om aandacht te vragen voor het belang van vakbonden en cao’s. De vakbondskoepel ziet dat het aantal werknemers dat valt onder een cao daalt in heel Europa en maakt zich daar zorgen om. De vakbondskoepel wil het onderzoek inzetten om aankomend najaar in heel Europa het collectief overleg op te krikken. ETUC wil er met de steun van het Europees Parlement voor zorgen dat bedrijven die weigeren met vakbonden te onderhandelen geen overheidssteun krijgen.

„Te veel arbeiders hebben hun zomervakantie moeten inkorten, omdat ze nog steeds worden uitgesloten van de voordelen van collectieve onderhandelingen. Dat is een gevolg van bezuinigingsbeleid en vakbondsafbrekende tactieken”, zegt topvrouw Esther Lynch op de website van ETUCh. „De EU kan meer doen om ervoor te zorgen dat alle werknemers van collectieve onderhandelingen profiteren door de overheidsfinanciering af te sluiten voor werkgevers die weigeren met vakbonden te onderhandelen.”



% change in collective bargaining coverage since 2000 🇱🇹 15 > 7

🇱🇻 18 > 14

🇵🇱 25 > 17

🇬🇷 100 > 25

🇪🇪 23 > 19

🇭🇺 38 > 21

🇧🇬 56 > 23

🇷🇴 100 > 23

🇸🇰 51 > 25

🇨🇿 35 > 30

🇮🇪 44 > 34

🇨🇾 65 > 44

🇭🇷 64 > 45

🇲🇹 57 > 50

🇩🇪 68 > 54

🇱🇺 60 > 59

🇪🇸 75 > 68

🇵🇹 78 > 74

🇳🇱 82 > 78 — EUROPEAN TRADE UNION (@etuc_ces) August 30, 2021

De koepelorganisatie wil ook dat in wetgeving wordt vastgelegd dat vakbonden de enige legitieme vertegenwoordigers van werknemers zijn bij onderhandelingen met hun bazen. „Zo voorkomen we dat onbetrouwbare werkgevers schijnoverleg met werknemers voeren dat nooit resultaat oplevert”, aldus Lynch.

Extra vakantie dankzij cao

Ook op Twitter wordt het belang van een goede vakbond en cao benadrukt. „Hey mensen, Leuk he, vakantie? Cao levert in Nederland een vakantiebonus van een week op. Dus kom bij de vakbond”, schrijft iemand. Een ander vult aan: „Cao levert in Nederland een vakantiebonus van een week op. Ook dat is het belang van een goede cao!”



Hey mensen,

Leuk he, vakantie? Cao levert in Nederland een vakantiebonus van een week op.

https://t.co/axiQmKMShz

Dus kom bij de vakbond: https://t.co/tPZRzlbqPA — Niels Jongerius (@Nielsjongerius) August 30, 2021

