Nieuw seizoen URK! met Teun Föhn: ‘Over het algemeen zijn Urkers tolerant hoor’

Het wel en wee van de bevolking van het voormalige eiland Urk. Op een of andere manier vreten tv-kijkers dat. En dus is er vanaf dinsdagavond op SBS6 al weer een vierde seizoen van de reality-serie URK! Met Teun Föhn uiteraard.

Ja, met hoofdletters en een uitroepteken. Dat schijnt tegenwoordig te horen bij televisieprogramma’s. Maar als een van de hoofdrolspelers van URK! met hoofdletters en een uitroepteken geschreven mag worden, dan is het wel een van de plaatselijke kappers. Teun Föhn heet de flamboyante man. Wat een mooie kerel, zo vinden ook drommen (tv)-fans. Niets ten nadele van types als de tweelingzussen Gerda en Mathilde (er wacht een bruiloft) en visbezorger Tony (hij betrekt met zijn vrouw Derrekien een nieuw huis, ver van het centrum) natuurlijk. Maar wie zichzelf en zijn kapsalon de briljante naam Teun Föhn heeft gegeven, verdient Metro’s telefoontje.

Strubbels Teun Föhn met maat in nieuw seizoen URK!

Teun Föhn werd op (of in?) Urk geboren als Teun Kaptein in een gezin met twee broers en twee zussen. Wereldvreemd is hij allesbehalve, want hij verzorgde eerder kapsels en visagie in Amsterdam en ’t Gooi. Teun Föhn noemt Lelystad ‘de gootsteen van Amsterdam’, dat dan weer wel. En dat terwijl een van zijn vrienden er woont. Maar toch: Urk! Dat is waar hij thuiskomt en thuis is. Dat geldt ook voor zijn maat en klusjesman Albert, hoewel die laatste het komend tv-seizoen van URK! een opknap- en interieurklus van makker Teun in een chateau in Frankrijk totaal niet ziet zitten (‘we moesten wat hobbeltjes over’). Het gaat daarbij niet over Chateau Meiland trouwens! Het pand ligt echter wel in de buurt.

Interieurs ja, nog zo’n liefde van Teun Föhn. Zijn droom is altijd geweest: het mooier maken van mensen en interieurs. Zijn droom kwam uit. Al hield corona die dromen ruim een jaar lang behoorlijk tegen. Teun Föhn kan wel even bellen over de succes-realitysoap URK!, maar dan wel in de pauze tussen twee knip- en föhnbeurten door natuurlijk. „Brand maar los”, zegt de opvallende tv-verschijning.

Het is óp Urk natuurlijk

Is het – voordat we het fout doen – in Urk of op Urk eigenlijk Teun?

„Op Urk natuurlijk hè, óp. We zijn tenslotte een voormalig eiland.”

Ben je na drie seizoenen een beetje aan de camera’s gewend? Of went dat nooit?

Teun Föhn: „Ik heb er geen erg meer in. Op een gegeven moment loopt het en snap je het spelletje. Dan gaat het allemaal wel. Ik ben er niet meer zenuwachtig om in elk geval.”

Metro gaat je in dit gesprek drie keer feliciteren. Goed plan?

„Natuurlijk, gefeliciteerd worden is alleen maar geweldig.”

Gefeliciteerd met de kapsalon ten eerste. Voor jou is het al even geleden, maar toen de ergste coronacijfers achter de rug waren, mocht je weer lekker aan het werk zien we in aflevering 1.

„Ja, dat was super, heel fijn. Ik vond het een onzekere tijd. Ik bedoel: dan hoop je toch echt dat je weer een keer aan de bak kan. Met de interieurzaken lag het ook bijna helemaal plat. Wat kon ik doen? Alle winkels waren tenslotte ook dicht. Nee, ik kon bijna helemaal niks. Al realiseer ik me dat we dat allemaal hebben gehad. Ik heb me gerust vermaakt, maar ik ben blij dat alles weer een stuk normaler is.”

Teun Föhn zag deze zomer Abraham

Felicitatie 2: je mocht deze zomer vieren dat je je 50e jaar had bereikt. Heb je het nog redelijk kunnen vieren?

„Inderdaad, al noem ik mijn leeftijd 29 jaar oud en 21 jaar ervaring. Met mensen uit de zaak zijn we naar een heel goed restaurant geweest. Op het strand heb ik een lunch gehad, ook gezellig. En met mijn broers en zussen en oudste neefjes en nichtjes ga ik nog iets leuks doen. Maar dat doe ik liever richting oktober, al denk ik dat ook dan nog niet alles helemaal normaal is. Het is nog te onrustig. Ik denk dat we uiteindelijk met corona moeten leren leven, want het is er nu eenmaal. We zullen er op een verantwoorde manier mee moeten dealen.”

Felicitatie 3, de liefde Teun! Je dacht: ik houd het lekker dichtbij en sla een leuke Zeeuw aan de haak?

„Ook dat nog, ja. Ach weet je, op een gegeven moment heb je de klik en dan maakt afstand niet meer uit. Wat is afstand als het om liefde gaat? Maar we vinden het allebei goed te overbruggen hoor. Het gaat heel goed. De verkering is aan sinds december, dus we tikken de acht maanden al aan.”

Hier zie je een eerdere promo van URK!

Onrustig Urk in tijden van corona

In het persbericht van SBS6 staat: hoe gaat het verder in het gemoedelijke Urk? Heb jij het ervaren dat het ’t afgelopen niet zo gemoedelijk was?

„In welke hoedanigheid bedoel je dat?”

Hevige protesten tegen de avondklok, een coronateststraat die in brand werd gestoken…

Teun Föhn wil er niet te veel woorden aan vuil maken: „Het ging vooral om een groep mensen die geen Urkers zijn. Ze kwamen van buiten, maar gingen in Urk demonstreren. Er liepen weinig Urkers bij. Weet je, we moeten hier met z’n allen doorheen. Iedereen is vrij om te kiezen wat hij of zij wil, maar je moet wel je verantwoordelijkheden naar elkaar toe nemen. Daar valt nog wel veel winst in te behalen. Mensen zijn minder tolerant naar elkaar toe, dat vind ik jammer.”

Vind je Urkers over het algemeen een tolerant volk?

„Ik zal je een voorbeeld geven. Er leeft op Urk een gezin met vier geadopteerde kinderen. Twee zijn blank en twee zijn donker. Ze zijn supergelukkig en nog Urker dan Urks. Ja, over het algemeen vind ik de Urker heel tolerant. Het is verder een beetje lastig te zeggen, want er leven op Urk inmiddels 22.000 mensen hè. Ik ken lang niet iedereen, absoluut niet.”

Hoe vinden de mensen op Urk het eigenlijk, dat jij en de andere mensen voor het tv-programma worden gevolgd?

„Nou ja, niet iedereen zal het leuk vinden en anderen wel. Niet iedereen zal ook mij leuk vinden, maar dat hoeft ook niet. Urk wordt wel prachtig in beeld gebracht. De haven vol met bootjes, de horeca vaart er wel bij. Ja, Urk wordt op een leuke manier op de kaart gezet. Uiteindelijk gaat de serie natuurlijk om de karakters die hun rol spelen, maar niet iedereen kan ze leuk vinden.”

Zaak Teun Föhn vol voor een fotootje

Heeft URK! jouw zaak iets opgeleverd of zat je sowieso altijd wel vol?

„Ik heb mijn zaak nu 25 jaar en 70 procent van de klanten komen uit heel Nederland. Teun Föhn is van een hoog niveau en niet iedereen kan voor dat niveau naar de kapper gaan. Het gaat goed en wat dat betreft maakt de serie niet zoveel uit. Wat ik persoonlijk wel merk: op een gegeven moment kwam er soms dertig of veertig man de zaak binnen stormen. Dan willen ze op de foto en dat kan gewoon niet. Ik heb nu een brief je op de deur hangen dat ik zo af en toe naar buiten kom voor een fotomoment. Het liep te veel uit de hand. Als ik met een behandeling bezig ben en er komt twintig man binnen, nee, dat kan ten opzichte van de betalende klanten niet. Voordat jij belde ben ik nog even naar buiten gelopen voor wat mensen. Zo los ik dat dan maar op en dan zij ze blij.”

Maar op zich is het toch een leuke eer dat mensen speciaal met Teun Föhn op de foto willen?

„Ja natuurlijk. Het hoort er allemaal bij. Kijk, door URK! ben ik een stukje privacy kwijt. Het kost ook offers en daar moet ik mee dealen.”

Teun Föhn wil wel meer op tv

Zou je meer op televisie willen doen?

„Ik zou wel een eigen format willen.”

Moet het over knippen gaan, over interieurs? Wat heb je in je hoofd?

„Alles wat te maken heeft met vormen en kleur, daar ligt mijn talent. Daar kun je vele kanten mee op. Wie weet komt het er nog eens van, ik hoop het. Ik heb één voordeel: ik ben er niet afhankelijk van. Dat geeft me een bepaalde bewegingsvrijheid, dus kom maar op.”

URK! is vanaf morgen elke dinsdag om 21.30 uur te zien op SBS6 en terug te kijken op Kijk.nl.