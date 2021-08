Dutch Grand Prix past entertainment aan: alleen Davina Michelle en dj’s

Davina Michelle zal aanstaande zondag 5 september toch het Wilhelmus zingen bij de Formule 1-race op Zandvoort. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De zangeres liet eerder weten het volkslied niet te zingen als andere artiesten geen betaling kregen.

De uitspraken van Davina Michelle kwamen nadat er ophef ontstond toen Chef’Special-frontman Joshua Nolet onthulde dat circuiteigenaar Prins Bernhard de groep en andere artiesten had gevraagd gratis op te treden. „Het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken”, zei Nolet. „En alles wat daarachter zit. En dat afgezet tegen hossende mensen in stadions, 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt gewoon even niet meer eerlijk.”

Davina Michelle bij Formule 1

Dat Davina Michelle toch met het Luchtmachtorkest op de grid gaat staan om het volkslied te zingen, zou in principe moeten betekenen dat andere artiesten betaald krijgen. De organisatie geeft hier echter geen duidelijkheid over. Dat er nu een ‘aangepast entertainmentprogramma’ is, zegt misschien genoeg.

Naast Davina Michelle zijn er verder uitsluitend dj’s aanwezig op Zandvoort tijdens het Grand Prix-weekend waar miljoenen Formule 1-fans naar uitkijken. Deze dj’s staan op verschillende plekken. Via grote schermen kan het entertainment overal op het circuit worden gevolgd. Om welke dj’s het gaat, is onbekend.

Dj’s

„Met verschillende dj’s vanaf diverse plekken zal het publiek op de tribunes worden vermaakt”, laat de organisatie weten in een statement. „We zijn vereerd en blij dat Davina het Wilhelmus zal vertolken voor onze racefans.” Fans op het circuit mogen overigens niet opstaan of dansen tijdens de optredens.

De racefans zullen echter allang blij zijn als de Grand Prix doorgaat. De Grand Prix van België op Spa-Francorchamps viel in het water. Door enorme regenval kon de race uiteindelijk niet verreden worden en werd het afgedaan met een paar rondjes achter de safety car om officieel geracet te hebben. Ook voor de race op Zandvoort wordt voorlopig regen voorspeld.