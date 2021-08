Deze 7 plekken voelen intercontinentaal, maar zijn gewóón in Europa

Nederland is een reislustig volkje, maar de meeste Nederlanders zijn de afgelopen anderhalf jaar waarschijnlijk niet meer buiten Europa geweest. Waarom zou je ook eigenlijk: voor een aantal hele populaire bezienswaardigheden buiten Europa kun je namelijk prima ‘vervanging’ vinden binnen Europa.

Metro tipt zeven plekken die jou dat intercontinentale gevoel geven!

Azoren – Portugal

Wil je een beetje dat Hawaï-gevoel krijgen, maar het toch iets dichterbij huis zoeken? Boek dan een vakantie naar de Portugese Azoren. Die worden ook wel het Hawaï van Europa genoemd. De natuur is er prachtig, je kunt er bijna net zo goed surfen en het eten is om te smikkelen. Bovendien waren de Azoren pré-corona al een stuk liever voor je portemonnee dan Hawaï. Wij adviseren een flinke tijd vrij te nemen en lekker te gaan eilandhoppen!



Camino de las Vacas – Gran Canaria

Het voelt even alsof je in Arizona bent, maar Camino de Las Vacas is toch echt gewoon op het Canarische Eiland Gran Canaria. Wie het wil vinden moet even flink op zoek (hoe je er komt vind je hier), maar dan heb je uiteindelijk wel een prachtige locatie waar je een paar (honderd) mooie foto’s kunt schieten voor Instagram. En je kunt je vrienden wijsmaken dat je in Amerika bij de Antelope Canyon langs bent geweest.



The Walls of Ston – Kroatië

De Chinese Muur bezoeken zit er voor de meeste mensen voorlopig nog niet in, maar wist je dat Europa haar eigen Chinese Muur heeft? De Muren van Ston, (oorspronkelijk meer dan 7 kilometer lang) zijn na die in China de langste verdedigingsmuren ter wereld en dus zeker een bezoekje waard als je in Kroatië bent. Vanaf de hoogste wachttorens heb je een fantastisch uitzicht over de zoutpannes van het land. Niet voor mensen met hoogtevrees!



Bardenas Reales – Spanje

Wie een woestijn hoeft te bezoeken hoeft echt niet uit te wijken naar een land buiten Europa: de Bardenas Reales in Spanje is een halfwoestijngebied van zo’n 42.000 hectare in het zuidoosten van Navarra en is de grootste woestijn van Europa. Oké, het is niet helemaal een woestijn, maar speciaal is het zeker wel. Het gebied is door UNESCO uitgeroepen tot biosfeerreservaat en je kunt er doorheen rijden per auto, mountainbike of gewoon te voet. Wie dit gebied heeft gezien heeft ook nog eens iets heel speciaals gezien: het gebied bestaat naar verwachting niet meer over vijftig jaar, vanwege de extreme erosie.



Sassi di Matera – Italië

Iedereen kent natuurlijk de rotswoningen in Petra, Jordanië, maar kende je de grotwoningen in Matera, Italië al? Op deze plek is onder andere The Passion of the Christ opgenomen en wie de plek bezoekt, begrijpt waarschijnlijk waarom: deze plek ademt geschiedenis en is betoverend mooi. Het dorp ligt redelijk dichtbij Bari (ongeveer een uurtje rijden).



De Gullfloss Waterval – IJsland

Niagara Falls in Canada? Nee joh, gewoon de Gullfloss Waterval in IJsland bezoeken. Het is een waterval in de Hvítá (Witte Rievier) en wordt gezien als een van de mooiste watervallen van IJsland en misschien wel van Europa. De rivier wordt gevormd door zowel een gletsjer als regenwater en de waterval die eraan verbonden zit zorgt voor een magische plek. Als de zoon schijnt, zijn er namelijk flink wat regenbogen te zien. Dat is dan ook de reden dat de Gullfloss zijn naam gekregen heeft: de gouden waterval.



Aviapark – Moskou, Rusland

Voor een enorme shopping mall hoef je echt niet uit te wijken naar Amerika: Aviapark in Moskou, Rusland voldoet ook voor een goed dagje (of vijf) winkelen. Aviapark is een winkelcentrum van zes verdiepingen in Moskou, Rusland. Met 390.000 vierkante meter oppervlakte en 230.000 vierkante meter aan winkels is het het grootste winkelcentrum van Europa en kun je er je lol op als je de afgelopen periode al je geld bij elkaar hebt gespaard en weer eens flink wil winkelen. Zeer indrukwekkend!



