Prins Bernhard vroeg Chef’Special voor gratis optreden Formule 1: ‘Voelt niet eerlijk’

Zanger Joshua Nolet van de Nederlandse band Chef’Special lucht in een video op social media zijn hart. Hij is kritisch op een uitnodiging van Prins Bernhard Jr. om gratis met zijn band bij de Formule 1 in Zandvoort te spelen. En zijn video krijgt veel steun.

Onder de titel ‘Even ventileren…’ uit de zanger zijn gedachten over de afgelaste evenementen en de aankomende Formule 1 in Zandvoort, die wel doorgaat. In het weekend van 3, 4 en 5 september vindt in Zandvoort de Dutch Grand Prix plaats, waar duizenden mensen op af komen.

Chef’Special baalt van afgelaste evenementen

Nolet belicht even het feit dat artiesten wordt gevraagd om gratis op dit racespektakel op te treden. Onder meer zangeres Davina Michelle krijgt alleen een vergoeding voor onkosten en een paar vrijkaarten.

„Het was voor ons allemaal; de band, de crew, onze collega’s, heel ‘shittie’ dat festivals in september als sneeuw voor de zon verdwenen. Poef, gone, weg, oké, soit”, vertelt Nolet. Dan vertelt de zanger over de demonstraties van Unmute Us en de grote hoeveelheid mensen die hieraan meededen. „Nul reacties uit Den Haag, gewoon niks, nada, auw. Dat doet gewoon een beetje pijn. Maar dat zegt ook iets over dat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen.”



Prins Bernhard vroeg Chef'special om te komen spelen op de Formule 1. En had daarvoor over.. nul euro. Joshua ventileert even. (via @vanhooft) https://t.co/W1wW56avZq — Peter van der Ploeg (@pvdp) August 25, 2021

Prins Bernhard vraagt Chef’Special gratis op te treden

Nolet lijkt de afgelaste festivals op sympathieke wijze te accepteren, maar het gaat om iets anders dat hem verbaast. In zijn video vertelt hij dat de band een e-mail ontving, namens Prins Bernhard Jr. met de vraag of Chef’Special wilde spelen op de Formule 1 in Zandvoort. De zanger maakt op ironische wijze een sarcastisch rekensommetje op zijn telefoon. Daarmee duidt hij op het feit dat er gigantische bedragen verdiend worden aan dit evenement. „Ze hadden precies nul euro voor Chef’Special.” Wel zou de band een paar VIP-tickets voor de Formule 1 krijgen, maar daar lijkt Nolet niet echt van onder de indruk.



MENSEN DIT IS IRONISCH BEDOELD. — Nynke de Jong (@nynke) August 25, 2021



Prins Bernard jr belde. Of ik wil optreden in Zandvoort. Iets met auto’s geloof ik. Het kost me 8000 euro maar is erg goed voor m’n exposure. Dus… — Dolf Jansen (@Dolfjansen) August 25, 2021

70.000 mensen bij formule 1 in Zandvoort

„Het zegt iets over hoe er naar muzikanten wordt gekeken. En alles wat daarachter zit. Ik heb het niet over mezelf. Maar over de gitaartechnicus die thuis een kindje en zwangere vrouw heeft. Ik heb het over de lichtengineer die al geen huis kan kopen in deze verknipte huizenmarkt. En nu ook nul perspectief heeft.” Dan sluit de zanger zijn pleidooi af. „En dat afgezet tegen hossende mensen in stadions, 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt gewoon even niet meer eerlijk.”

De video van Nolet is inmiddels duizenden keren bekeken en wordt veelvoudig gedeeld op social media. Veel twitteraars zijn het met hem eens en vallen hem bij.



Het dedain waarmee ervanuit wordt gegaan dat je wel even gratis komt werken…en de cultuursector is al zo zwaar getroffen. Een schoolvoorbeeld van wat er veel te vaak mis gaat in de culturele sector. Voor werk moet gewoon fatsoenlijk betaald worden. https://t.co/NRQZz1c5nw — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) August 25, 2021



