Davina Michelle zingt volkslied tijdens Dutch Grand Prix: ‘Het is erop of eronder’

Er is veel ophef en gedoe rondom de Dutch Grand Prix, maar van één ding kunnen we zeker zijn: we maken een spetterende indruk op het gebied van zang voor de opening. Davina Michelle gaat namelijk op zondag 5 september, vlak voor de start van de Dutch Grand Prix in Zandvoort, het Wilhelmus zingen.

„Dat is ongelooflijk spannend”, zei de zangeres woensdag in de 538 Ochtendshow. De zangeres geeft aan dat het Wilhelmus nog best een moeilijk nummer is. „Het is erop of eronder”, vertelt ze lachend. „Als je één woordje fout doet… Daar ben ik het aller bangst voor. Dat je gewoon het volkslied fout zingt! Ja, dan denk ik dat ik toch maar emigreer of zo.”

Davina Michelle: ‘Het wordt een groot ding’

Davina wordt begeleid door het Orkest Koninklijke Luchtmacht. „Die hebben flink uitgepakt, dus ik sta daar niet helemaal in mijn blote kont. Er wordt best wel een grote begeleiding omheen gemaakt. Het wordt een groot ding.”

Davina is ook degene die tekende voor het officiële lied van de Grand Prix: Beat Me. De single kwam vorig jaar uit. Vorig jaar was er ook al sprake van dat Davina Michelle het Wilhelmus zou zingen bij de start van de Dutch Grand Prix 2020, maar toen ging de Grand Prix vanwege de coronamaatregelen niet door. Beat Me werd een grote hit en stond 21 weken in de Nederlandse top 40. Het nummer werd door Davina Michelle voor het eerst ten gehore gebracht in de liveshows van The voice of Holland.

Eurovisie Songfestival

In juni scoorde Davina Michelle ook al enorm bij het grote publiek na haar optreden tijdens het Eurovisie Songfestival. Kijkers van Humberto waren toen overtuigd dat Davina de beste zangeres van ons land is. Davina Michelle zong in de uitzending haar nummer Sweet Water, die ze ook tijdens de halve finale van het Eurovision liet horen. Over dat optreden zei ze: „Ja, ik heb wel zeven kleuren gescheten. Ik vond het echt super spannend. Wat wel helpt is dat je zo vaak repeteert dat het eigenlijk al zo in je systeem zit op het moment dat je het ook daadwerkelijk live doet, dus dat scheelt heel erg en daar ben ik ook enorm blij mee. Maar het blijft natuurlijk altijd wel heel erg spannend, ik heb het wel echt gevoeld zeg maar.”

Formule 1 voor iedereen te zien

Wie wil meegenieten van Davina Michelle heeft mazzel: iedereen kan van donderdag 2 tot en met dinsdag 7 september kijken naar alle programma’s rond de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort. De zes Ziggo Sport Totaal-kanalen zijn die dagen voor iedereen in Nederland te zien, ook voor mensen zonder Ziggo-abonnement.

Daarmee zijn ook de extra uitzendingen van de talkshow Formule 1 Café voor iedereen te zien. Die worden live vanuit locaties in en rondom Zandvoort gemaakt. Naast de Formule 1 is ook het kwalificatievoetbal voor het WK 2022 live te volgen.

„Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen 9 jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zo veel mogelijk fans”, aldus directeur Ziggo Sport, Will Moerer. „Laten we hopen dat heel Nederland een prachtige en spannende race ziet tussen Max Verstappen, Lewis Hamilton en alle andere coureurs.”