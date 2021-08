Dit zijn de 5 podcast-tips van… Pierre Papa

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf podcast-tips van Pierre Papa.

Pierre Papa is radiocoach en media-ondernemer. Hij traint radio- en podcastmakers vanuit zijn eigen studioruimte op het mediapark in Hilversum. Ook is Pierre mede-eigenaar van ZTACK, het online platform voor jongeren.

De 5 podcast-tips van Pierre Papa zijn:

1. Rockonteurs

„Door Gary Kemp en Guy Pratt, Gary zat in Spandau Ballet en schreef de megahits Gold en True en Guy was bassist bij onder meer Pink Floyd, Madonna en Roxy Music. Samen halen ze herinneringen op en spreken ze met bijvoorbeeld Mick Fleetwood, Paul Stanley en Mark King. Je moet wel van de muziekwereld houden, maar dan is deze podcast smullen geblazen.”

2. De Showbizzmoord

„Een true crime-reeks waarin de moord op platenproducer Bart van der Laar centraal staat en je een inkijkje krijgt in de wereld van de Nederlandse showbizz in de jaren 70. Inhoudelijk en vormtechnisch prachtig.”

3. Game Changers

„Game Changers is een radiopodcast van de Australische radiocoach Graig Bruce. Graig praat met succesvolle en minder succesvolle radiomakers uit Australie en de VS. Aanrader voor iedereen die bij de radio werkt. Bijzonder zijn de gesprekken met Kyle Sandilands en Broadway Bill Lee.”

4. Chicks in the Office

„Ria en Fran zijn twee brutale Amerikaanse twintigers die naast een eigen dagelijkse radioshow op Barstool Radio ( sport en talkradio) ook een eigen podcast maken. Eigentijds geven ze hun visie en mening over de muziek en entertainment-wereld. Ik zet dit vaak op om even in een andere wereld te zijn, deze meiden zijn zo eigenzinnig en raken hun gasten ook echt met hun eerlijkheid. Wel door de sluikreclame heen luisteren want het is natuurlijk wel een Amerikaanse podcast, dus super commercieel.”

5. Radioreuzen

„Radioreuzen is een soort podcastversie van Andere Tijden maar dan over radio. Bert Kranenbarg duikt in de roemruchte geschiedenis van de Nederlandse radio. Mooie gesprekken en veel unieke airchecks. Bert is een echte liefhebber van dit mooie medium en dat hoor je er aan af.”