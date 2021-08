Flink wat kritiek op camping bij Formule 1, maar volgens burgemeester ‘niet te vergelijken met festivals’

„Een nog dikkere middelvinger naar de festivals.” Dat is bij velen de gedachte nu bekend is dat Formule 1-bezoekers in Zandvoort op een camping naast het circuit kunnen overnachten. Het doet bij velen denken aan een festivalcamping: dichtbij het terrein je tentje neerzetten, zodat je snel heen en weer kunt. Maar volgens de burgemeester van Zandvoort is de Formule 1-camping „niet te vergelijken” met een festivalcamping.

David Moolenburgh reageerde op alle ophef in het NOS Radio 1 Journaal. De camping moet pal naast het circuit komen, er kunnen 5000 mensen overnachten.



Geen grap dit. Nog een dikkere middelvinger naar de festivals. pic.twitter.com/UUEd4COKXT — Kasper Hermans (@Kzzas) August 17, 2021

Formule 1-camping

De plannen voor de Formule 1-camping waren eerst uitgebreider dan nu het geval is. Volgens Moolenburgh is het namelijk „helemaal afgeschaald”. De camping is nu alleen bedoeld om te slapen. Eerst zou er ook entertainment en horeca toegestaan zijn. Volgens de burgemeester is de camping „een zoals we er zovelen hebben in Zandvoort”.

Maar bij veel mensen schiet deze camping in het verkeerde keelgat. Sterker nog, dat de Formule 1 überhaupt door mag gaan, zat al in het verkeerde keelgat. De camping lijkt ‘m alleen een stuk verder te duwen. Maar een echte ‘evenementencamping’? Dat is het volgens Moolenburgh niet. „Bij een festival blijft het overgrote deel van het publiek ook slapen op de terreinen. Hier gaat het om een relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers.” Met name vrijwilligers die bij de Formule 1 werken, zullen er slapen. Van de 5000 beschikbare plekken is de helft bedoeld voor de crew.

‘Meerdaags evenement’

Tot 19 september 2021 mogen er geen meerdaagse evenementen plaatsvinden. De Formule 1 mag wel gewoon doorgaan, ondanks dat het dankzij deze camping wel heel erg gaat lijken op een meerdaags evenement. Op sociale media vallen veel mensen daarover. Zo schrijft Tim Hofman: „Als Lowlands een kartbaan naast de Alpha had aangelegd, had het nu gewoon door kunnen gaan.”



De formule 1 is geen festival, ik herhaal, geen festival. In 4 screenshots. pic.twitter.com/eL9czsYjmw — Jasper Lukkezen (@Lukkezen) August 18, 2021



https://t.co/dvxx0BLZvy klinkt als een festival bij de #Formule1 , geeft volgens mij aan dat we terug naar normaal kunnen. https://t.co/TTzC7daUcz — Alexander Grassi (@ZAAAlexander) August 18, 2021

Volgens andere mensen spelen er wel „veel ergere zaken” in de wereld, hoogstwaarschijnlijk doelend op de situatie in Afghanistan, maar is deze manier van aanpak toch niet sjiek.



Ik weet er zijn veel ergere zaken die nu spelen, maar #dutchgp #Formule1 had dit toch wel wat sjieker kunnen regelen. Volgens mij kunnen ze zien wanneer de kaarten zijn aangeschaft — Karen Kerkhof (@kaartje77) August 18, 2021