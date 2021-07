Vandaag vaccinatie met Pfizer mogelijk na eerste dosis AstraZeneca

Het is vanaf vandaag mogelijk om na een eerste dosis AstraZeneca een vaccinatie van BioNTech/Pfizer tegen corona te krijgen.

De Gezondheidsraad oordeelde vorige maand dat het toedienen van Pfizer na AstraZeneca niet alleen mogelijk is, maar bovendien net zo goed als of zelfs beter beschermt dan twee doses AstraZeneca. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloot daar in mee te gaan.

Iets meer bijwerkingen na vaccinatie

Wel kunnen ontvangers van twee verschillende vaccinaties vaker bijwerkingen krijgen. Denk daarbij aan koorts, vermoeidheid, rillingen, hoofdpijn of spierpijn, aldus de Gezondheidsraad. Een eerste prik van Pfizer en een tweede prik van AstraZeneca wordt afgeraden, omdat deze combinatie minder bescherming geeft dan twee Pfizer-prikken.

Hugo de Jonge schat in dat de meeste mensen die een prik AstraZeneca hebben gehad ook een tweede dosis van dat vaccin zullen halen. Hij raadt hen ook aan dat te doen, omdat zij daardoor waarschijnlijk sneller volledig gevaccineerd zijn. Volgens hem beschermen twee doses van AstraZeneca zeker net zo goed als een mix van AstraZeneca en Pfizer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na 1 prik AstraZeneca, prik 2 van Pfizer. Wie dat wil, kan deze keuze maken via GGD:

🗓 16 juli: 1956 of eerder

🗓 17 juli: 1957

🗓 19 juli: 1958

🗓 20 juli: 1959

🗓 21 juli: 1960

🗓 22 juli: alle 18+’ers

🕙 10:00 uur

☎️ 0800-7070

❗️ Data kunnen veranderen https://t.co/BK4nW5X4xM pic.twitter.com/wgOEVVpdmT — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 15, 2021

Ook verwacht De Jonge niet dat deze wijziging voor vertraging van de vaccinatiestrategie zal zorgen. Er liggen volgens hem genoeg doses Pfizer klaar om zowel deze groep, als de jongeren die nu in aanmerking komen voor vaccinatie te prikken.

Wat minder vaccinaties per week

In juli wordt er wel minder snel gevaccineerd dan in juni, omdat er in deze maand minder doses worden geleverd. Vorige maand ging het om ongeveer 1,5 miljoen vaccinaties per week. Deze maand zal dat aantal onder de miljoen liggen. Volgens de minister heeft inmiddels driekwart van de bevolking een eerste prik gehad. „Richting de 50 procent” is volledig gevaccineerd.

Het is niet bekend hoeveel mensen momenteel wachten op hun tweede AstraZeneca-prik. De vaccinaties zijn niet alleen bij de GGD gezet, maar ook bij ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen, waardoor het volgens het RIVM lastig is een totaaloverzicht te geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mensen die een eerste #vaccinatie tegen het #coronavirus van AstraZeneca hebben ontvangen én die een tweede van BioNTech/Pfizer willen, kunnen vanaf 16 juli, op basis van hun geboortejaar, een afspraak plannen. ➡️ https://t.co/5yJ9GVPnFe pic.twitter.com/QH7yaNp9fd — RIVM (@rivm) July 15, 2021

Korter wachten op de tweede prik

Hugo de Jonge kwam in de Tweede Kamer deze week met meer nieuws over vaccinaties. Mensen die vanaf maandag een vaccinatieafspraak maken bij de GGD, hoeven tien dagen minder lang te wachten op hun tweede prik dan nu. De demissionair zorgminister zei dat tijdens het coronadebat van woensdag. Nu wordt tussen de eerste en de tweede prik een pauze aangehouden van 35 dagen. Dat wordt 25 dagen.

Overigens haalden vaccinmakers ook het nieuws. Zij denken dat mensen die gevaccineerd zijn, mogelijk niet twee, maar drie vaccinaties moeten halen. Dat zou een betere bescherming tegen corona geven dan twee prikken. Pfizer/BioNTech gaat de Amerikaanse autoriteiten deze maand vragen een derde coronavaccinatie goed te keuren.