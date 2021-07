Deze 7 tradities zijn toegevoegd aan de lnventaris Immaterieel Erfgoed

Van Koningsdag tot bijenhouden en van carbidschieten tot de bloemencorso’s. Deze Nederlandse tradities bereikten eerder al de lijst van Immaterieel Erfgoed. Vandaag zijn daar zeven tradities bij gekomen. Zeven tradities waar je als Nederlander trots op mag zijn. Hier lees je welke tradities zijn vastgelegd.

Immaterieel erfgoed is: ‘Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven.’

De nieuwe tradities op de lijst van Inventaris immaterieel erfgoed zijn:

1. Pencak Silat en Silat

Het ‘Pencak Silat en Silat’ omvatten de krijgskunsten uit Indonesië, Brunei Darussalam, Maleisië en Singapore. Er zijn in totaal zo’n 400 á 500 verschillende (sub)stijlen van deze krijgskunst.

Het Pencak Silat heeft vier kern aspecten: 1 – Olah Raga, de sportvorm. 2 – Seni, is kunstzinnig en niet aan tijd gebonden. 3 – Bela Diri is de zelfverdediging. 4- Het vierde aspect is het mentale & spirituele onderdeel van de Pencak Silat filosofie.

2. Pinksterkermis Banholt

De Pinksterkermis in het Limburgse Banholt, start jaarlijks met het neerhalen en planten van de St. Gerlachusden. ’s Ochtends om 6.00 uur wordt de oude St. Gerlachusden neergehaald en opgeruimd. Daarna gaat de Banholtse kapploeg naar het bos om een nieuwe den te kappen.

Gelijktijdig worden in het dorp paarden gepoetst en gedecoreerd. Daarna gaat het dorp in een grote stoet naar het bos om de nieuwe den op te halen. Na alle activiteiten wordt Pinksterdinsdag afgesloten met een ronde door het dorp door de plaatselijke muziekvereniging, Jonkheid en dorpsbewoners. Als afsluiter drinken de dorpsbewoners een goed glas koud bier.

3. Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden)

De Cultuur van de Piratenmuziek bestaat uit de legale activiteiten die vanuit de zenderpiraterij zijn ontstaan. Het gaat om het draaien, het via internet uitzenden en het maken van de piratenmuziek. Piratenmuziek is Nederlandstalige muziek die niet of nauwelijks te horen is op de landelijke radiozenders.

In Noord- en Oost-Nederland is op bijna ieder dorpsfeest piratenmuziek te horen. In sommige dorpen vinden Vinylbattles plaats. Hierbij maken verschillende piraten live muziek en het publiek bepaalt dan of ze origineel zijn of niet.

4. Katoendrukken-Blockprinten

Het katoendrukken-Blockprinten is een van de oudste druktechnieken. De techniek werd uitgevoerd met een gegraveerd drukblok. Hiermee werden prints op katoenen stoffen, zoals voor kleding, gedrukt. In Europe drukte men, als goedkope vervanging van borduurwerk, van oudsher al met ‘aanplakkende’ verf.

Het katoendrukken omvat ook het ontwerpen en maken van de drukblokken en de kennis van de verf.

5. Airborne Wandeltocht

De Airborne wandeltocht vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag van september. Deze tocht staat in het teken van de Slag om Arnhem van 17 – 26 sep 1944. Wandelaars kunnen meedoen in groepen of individueel en kunnen kiezen uit vier routes.

Elke route komt langs andere historische plekken. De wandeltocht groeit in populariteit, de laatste jaren nemen circa 33.000 wandelaars deel aan de Airborne wandeltocht. Daarnaast bezoeken circa 25.000 mensen de Airborne gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum.

6. Kaaskoningin

Sinds 1952 vindt in Bodegraven jaarlijks de verkiezing van de Kaaskoningin plaats. De koningin zorgt voor verbinding tussen de inwoners van Bodegraven, de kaashandel, de zelfkazende boeren en de kaasindustrie. Wie de Kaaskoningin is, is jaarlijks een groot mysterie. Pas tijdens de optocht wordt zij bekend gemaakt.

Aan de optocht doen praalwagens, hofdames, kinderen van scholen, sportverenigingen en hulpdiensten mee. De verkiezing van de Kaaskoningin is de start van het jaarlijkse Najaarsfeest.

7. Divali

Divali is een Hindoeïstisch feest en de verzamelnaam voor alle activiteiten die op meerdere dagen achterelkaar gevierd worden: Kodjagriwrat, Dhanteres, Narak-chatourdashi, Maha-Divpali-parwa, Govardhan poedjan en Bhaja Doedj.

Het hoogtepunt van Divali (Maha-Divpali-parwa) omvat dat er in verschillende steden festivals zijn om samen te komen voor Divali. Het feest wordt gekenmerkt door vegetarisch eten, muziek, zang en dans. Tijdens Divali wenst men elkaar ‘Subh Divali’: ik wens u een veelvoud aan geluk en verlichting.

Aanmelden als Immaterieel erfgoed

De Inventaris Immaterieel Erfgoed wordt samengesteld door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. In 2012 werd het belang van Immaterieel erfgoed benadrukt door het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Wil jij een traditie opgeven voor de lijst? Je kan je dan aanmelden via www.immaterieelerfgoed.nl.