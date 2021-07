Nieuwe nachttrein verbindt Amsterdam met Europese steden

Amsterdam krijgt een nieuwe nachttrein, waarmee je naar verschillende grote steden in Europa kunt reizen.GreenCityTrip is de zoveelste stap in een opkomende trend.

Reizen per trein, en in het bijzonder per nachttrein, is in opkomst in Europa. Het is duurzamer dan vliegen, en daar is nou eenmaal steeds meer behoefte aan. In mei dit jaar keerde de nachttrein na vier jaar terug en kon er weer slapend naar Wenen gereisd worden. Maar later dit jaar begint het reizen per trein pas echt serieuze vormen aan te nemen.

GreenCityTrip: nieuwe nachttrein vanuit Amsterdam

Vanaf 15 oktober kun je reizen via GreenCityTrip. De nieuwe nachttrein verbindt Amsterdam met de Europese steden Praag, Venetië, Milaan, Verona, Innsbruck en Wenen.

Uiteindelijk moet het netwerk zich uitbreiden, zodat je met de nachttrein vanuit Amsterdam door heel Europa kunt reizen. Een woordvoerder van GreenCityTrip zegt in een statement dat er sinds corona een grotere interesse is in slaaptreinen en duurzamere manieren van reizen.

Slaaptrein in opkomst in Europa

Europa is nog geen Japan wat betreft treinnetwerken, maar er worden grote stappen gemaakt. Zo werd in juni dit jaar door start-up Midnight Trains ook een nieuw netwerk van slaaptreinen aangekondigd. Deze nachttrein is een iets luxer concept en heeft Parijs als centraal punt. Vanuit de Franse hoofdstad reis je straks naar Edinburgh, Kopenhagen, Hamburg, Berlijn, Brussel, Milaan, Venetië, Florence, Rome, Barcelona, Madrid en Porto. Ook hier komen op termijn meer steden vrij. Lees in dit artikel meer over Midnight Trains, dat al ‘hotel on rails’ wordt genoemd.

