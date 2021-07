Vaccinmakers: ‘Derde coronavaccinatie beschermt mogelijk veel beter’

Mensen die gevaccineerd zijn, moeten mogelijk niet twee, maar drie vaccinaties halen. Vaccinmaker Pfizer/BioNTech gaat de Amerikaanse autoriteiten deze maand vragen een derde coronavaccinatie goed te keuren. Dat meldde het bedrijf gisteren.

Uit onderzoek van de vaccinmakers blijkt namelijk dat de vaccins van zowel Pfizer/BioNTech als Moderna mogelijk veel effectiever zijn na een derde vaccinatie. Antistoffen tegen corona zouden na die derde vaccinatie vijf tot tien keer zo hoog zijn als na twee prikken.

Mogelijk derde coronavaccinatie

Ongeveer zes maanden na de tweede vaccinatie, zou de derde gegeven moeten worden. Dat zeggen Pfizer/BioNTech en Moderna. Zo’n derde vaccinatie noemt men ook wel een booster.

Dat de vaccinmakers nu een derde coronavaccinatie adviseren, is opmerkelijk. Eind juni zeiden Amerikaanse onderzoekers namelijk nog dat de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk zetten, dat ze mogelijk jarenlang bescherming geven tegen het virus. Dat is wel op de voorwaarde dat het virus niet muteert en op die manier de vaccins omzeilt.

Pfizer/BioNTech en Moderna verwachten binnenkort meer informatie over het onderzoek vrij te geven.

Delta-variant

Een mogelijke verklaring voor het nieuwe advies is de Delta-variant, een mutatie van het coronavirus. Die variant wordt in steeds meer landen dominant, wat betekent dat het de meeste besmettingen veroorzaakt. Dat komt omdat de Delta-variant dankzij een ‘kopieerfout’ besmettelijker is geworden.

Toch zouden vaccins wel tegen die variant moeten beschermen. De bescherming is iets lager, maar vaak nog steeds boven de 50 procent. Uit een onderzoek in een medisch tijdschrift zou blijken dat de bescherming van het Pfizer/BioNTech wat daalt, tot 79 procent.

Volgens Moderna biedt hun vaccin ‘effectieve bescherming’ tegen de Delta-variant. Dat zou zijn gebleken uit bloedmonsters. Ook Johnson & Johnson – het moederbedrijf van farmaceut Janssen – zei dat hun vaccin hoogstwaarschijnlijk een goede bescherming biedt tegen de besmettelijke variant. AstraZeneca beschermt voor 60 procent tegen de Delta-variant.