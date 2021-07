Slachtoffer seksueel geweld: ‘Een kort rokje is een kort rokje, meer niet’

Lindsay is 28 jaar en was enkele jaren geleden slachtoffer van seksueel geweld. Na langere tijd, twijfels en boosheid over zichzelf, kan zij nu zeggen: „Een kort rokje is een kort rokje, meer niet.” Lindsay zet zich vanaf vandaag in voor een campagne van de Rijksoverheid.

„Voelt een seksuele ervaring niet okay? Dan is het niet oké.” Dat is het motto van de campagne Wat kan mij helpen.

Veel Nederlanders maakten seksueel geweld mee

Eén op de vijf vrouwen en één op de zestien mannen in Nederland hebben seks tegen hun wil meegemaakt. Onder meer veel studentes hebben er mee te maken gehad. Toch houden mensen dit vaak voor zichzelf. Uit schaamte-, angst- en schuldgevoelens. Dat kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Om de drempel te verlagen om hulp te zoeken, introduceert het ministerie van Justitie en Veiligheid met de campagne Wat kan mij helpen het platform Sam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sam heeft één missie: laten zien dat het niet jouw schuld is als je een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt. En dat hulp zoeken helpt. Sam is te vinden op Instagram en verwijst voor hulp door naar watkanmijhelpen.nl. Kenmerkend voor Sam zijn statements als ‘Wie zwijgt stemt niet toe’ en ‘Jij bent de baas over je lichaam, niet jouw baas’. Met deze statements wil de virtuele Sam mannen en vrouwen het vertrouwen geven dat als een seksuele ervaring niet oké voelt, het ook niet oké is. En dat als jouw grens overschreden is, je professionele hulp mag zoeken.

Lindsay slachtoffer, maar zocht schuld bij zichzelf

Lindsay (28) was slachtoffer van seksueel geweld. Zij herkent zich in de statements van Sam. Lindsay durfde lange tijd geen jurkje, rokje of trui met V-hals te dragen. Want toen zij een trui met V-hals droeg tijdens haar date, werd ze gedwongen tot seks. „Na deze ingrijpende ervaring, nam ik mezelf van alles kwalijk. Ik zocht de schuld bij mezelf. Ik vond dat ik het anders had moeten doen. Waarom had ik niet teruggevochten? Waarom heb ik niet geschreeuwd? Had ik het misschien uitgelokt met mijn kleding? Ik schaamde me zo, dat ik niemand vertelde wat ik had meegemaakt. Later in therapie leerde ik dat ik het niet anders had kúnnen doen. Ik weet nu dat niemand het recht heeft om over mijn grens te gaan. Nooit. Wat ik ook draag. Een kort rokje is een kort rokje, en niets anders. Laatst kocht ik een prachtige V-hals trui, inmiddels mijn lievelingstrui. De trui is symbool gaan staan voor vrijheid, voor zelf mogen kiezen wat ik draag en voor zoveel stapjes die ik heb gemaakt, doordat ik hulp zocht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Minister: Hulp zoeken na seksueel geweld moeilijk

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vindt dat goede hulp slachtoffers van seksueel geweld enorm kan helpen om hun leven weer op te pakken. „Maar we zien dat door gevoelens van schaamte en schuld, hulp zoeken soms moeilijk kan zijn. Met het Instagram-account Sam bieden we deze slachtoffers een helpende hand door de drempel voor het zoeken en krijgen van hulp te verlagen.”

Hulp zoeken helpt

Als je een nare seksuele ervaring hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk hulp te zoeken, wil de campagne van de Rijksoverheid duidelijk maken. In de eerste zeven dagen zijn er op medisch en forensisch gebied belangrijke mogelijkheden. Zoals het uitsluiten van een zwangerschap, soa of hiv-besmetting of het veiligstellen van DNA-sporen. Maar ook vanuit psychologisch oogpunt is het belangrijk om snel te hulp te zoeken om de kans op een posttraumatische stressstoornis te verkleinen. Uit onderzoek blijkt dat 47 procent van de mensen die verkracht zijn, drie maanden later aan de diagnose posttraumatisch stressstoornis (PTSS) voldoet.

Campagne tegen seksueel geweld gestart

Iedereen kan @Sam_is_er sinds vandaag volgen op Instagram. Of je nu zelf een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt of iemand kent en je steun wilt uitspreken. Of als je Sams missie wilt volgen. Met de campagne Wat Kan Mij Helpen wil het ministerie van Justitie en Veiligheid mensen die een nare seksuele ervaring hebben gehad met iemand die zij kennen, motiveren om zo snel mogelijk hulp te zoeken. Op watkanmijhelpen.nl lees je welke vormen van hulp er zijn en wat je kunt doen als je recent of langer geleden een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt. De campagne is gemaakt in samenwerking met partners, zoals het Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp Nederland en de politie.