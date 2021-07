Hoe duizenden naaktbeelden rondgaan in expose-chats op Telegram

Duizenden naaktbeelden gaan rond in zogenoemde expose-chats op chatfunctie Telegram. Veelal jonge en soms minderjarige meisjes worden het slachtoffer. Naast dat beelden uitlekken, verspreiden daders ook Instagram-accounts en telefoonnummers. Om slachtoffers nog meer lastig te vallen.

Het onderzoeksplatform Pointer, van KRO-NCRV, dook in de wereld van naaktfoto’s, social media en exposing. Tot hun schrik bleken honderden mensen maandelijks slachtoffer van de verspreiding van naaktbeelden. En dit, zoals je wel begrijpt, zonder wederzijdse instemming. Pointer ontdekte een aantal dubieuze chatgroepen, waar ook beelden van minderjarige meisjes verspreid werden. Maar in de chats gaan ook Instagram-accounts, Snapchat-accounts en zelfs telefoonnummers van de slachtoffers rond.



Zorgwekkende cijfers expose-chats Telegram

De onderzoeksjournalisten van Pointer hielden een maand lang grote Nederlandse expose-chats in de gaten op Telegram. En nu volgen er een aantal zorgwekkende cijfers. In die maand werden 200.000 berichten verstuurd, waarvan 2463 video’s en 3718 foto’s. Je kunt wel uitrekenen hoeveel mensen in slechts een maand tijd slachtoffer werden. Ook ontvingen de onderzoekers 137 telefoonnummers in dit soort chats om zo de meisjes lastig te vallen. Tienduizenden deelnemers in de chats keken rustig mee.

Met het delen van Instagram-accounts of telefoonnummers proberen de daders te achterhalen wie de meisjes op de beelden zijn. En daar blijft het niet bij. Dan begint het online lastig vallen van de slachtoffers. Deelnemers van de ongepaste Telegram-groepen vragen de meisjes om seksafspraken of blijven hen vervelende berichtjes sturen. Als de naaktbeelden eenmaal uitlekken en verspreid worden, kun je ze bijna niet van het internet afhalen.

Naaktbeelden melden bij politie?

Het aanpakken van dit soort chats blijkt nog knap lastig. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan volgens Pointer, na het indienen van een klacht van een slachtoffer, wel verzenders van dit soort beelden aanspreken. Ook kunnen zij een boete opleggen. Maar bevoegdheid om Telegram hierin te corrigeren, heeft de AP niet. De toezichthouder benadrukt dat zij niet over de mogelijkheden en specialisten beschikken om dit soort zaken te behandelen, en adviseren dan ook tot aangifte bij de politie. Zeker in het geval bij minderjarigen.

Echter liet Pointer weten dat de politie aangifte in dit soort zaken ontmoedigt. Zij stellen dat de fout ligt bij de maker van de beelden, niet de verspreider. Volgens Arda Gerkens, directeur van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik (EOKM) richt de politie zich teveel op het slachtoffer. „Victim blaming” is volgens haar de verkeerde aanpak.

Diverse groep daders

Mocht je je afvragen welke personen dit soort acties uithalen? De groep daders blijkt divers. Zo gaat het soms om minderjarige jongens, die niet beseffen welke schade ze aanrichten. Maar ook ‘boze jongens’, die zich afreageren in dit soort chats. En onderschat ook meisjes niet die een ander ‘exposen’ uit pestgedrag. Om zo zelf geen slachtoffer te worden.

Het versturen van beeldmateriaal van minderjarige slachtoffers, valt onder kinderporno. Dat benadrukt maar weer de ernst van dit soort expose-chats. Pointer vroeg Telegram om een reactie, maar de chatfunctie reageerde tot op heden niet.