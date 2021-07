Donderdag nog hoosbuien in Limburg, daarna zomerse temperaturen.

Als je nu naar buiten kijkt, word je niet heel gelukkig van het weer. In Limburg komen er zelfs nog een aantal heftige hoosbuien aan. Maar na morgen trakteert moeder natuur ons op zomerse temperaturen.

Vandaag is het weer voornamelijk nat en grauw. In Limburg maakt men zich gereed voor hoosbuien en kondigde het KNMI code oranje af tot morgenavond. Voor vandaag is er wederom noodweer voorspeld. Volgens het Waterschap Limburg gaat er naar verwachting tussen de 55 en 115 millimeter water vallen, terwijl er gemiddeld in de hele maand juli 75 millimeter valt.



Doe je regenpak ook vandaag maar aan! 💧 Alle details voor vandaag lees je hier:https://t.co/HNgsQNB5Su pic.twitter.com/EfzPj03XQC — Weeronline (@weeronline) July 14, 2021

Hoosbuien in Limburg

Gisteravond verschenen al veel beelden waarop de enorme regenval in het zuiden te zien was. Ook kwamen straten blank te staan, kwamen putdeksels omhoog en liepen kelders in de regio Heerlen onder. De brandweer vreest vandaag dat de door de vele regen verzadigde grond nog minder water doorlaat. Intussen is de meldkamer overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen, zei een woordvoerder van de brandweer. De hulpdiensten doen een dringend beroep op mensen om alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen. „Aan ondergelopen kelders kunnen mensen best zelf wat doen”, meldt een woordvoerder van de brandweer.



Het wandelpad door het droogdal is een kolkende stroom geworden.

Spectaculair. pic.twitter.com/3cYejFFaQY — Laura Bromet 🍀 (@LauraBromet) July 13, 2021



De 50-90 mm regen in korte tijd door hoosbuien/wolkbreuken van gisteravond in delen van Zuid-#Limburg #wateroverlast was door geen enkele weercomputer berekend. Vandaag en morgen wordt voor Zuid-Limburg nog eens ca. 150 mm regen, mogelijk ook noordelijker: https://t.co/mzQ3ylqmNu pic.twitter.com/cqkxW7OUXL — Meteo Limburg (@MeteoLimburg) July 14, 2021

Het waterschap houdt intussen de Limburgse rivier de Geul goed in de gaten, de snelstromende rivier stijgt gestaag. Het waterschap voert maaiwerk uit en zet stuwen lager, om het water in beken en riviertjes sneller te laten afstromen. Ook stuwen worden in een lagere stand gezet.



Het regent al dagen en m’n vrouw kijkt depressief door het raam… Als dit weer nog lang aanhoudt moet ik haar toch maar weer naar binnen laten.#regen#codeoranje #Limburg #regenval — Dennis Engelen (@Dennis_Engelen) July 14, 2021

Na regen komt zonneschijn met zomerse temperaturen

Donderdagmiddag breekt de zon op sommige plekken al door. Maar vrijdag gaat de ze zon gegarandeerd schijnen en wordt het landelijk minimaal 20 graden, laat Weeronline weten.

De temperaturen variëren vrijdag tussen de 20 en 23 graden. Zaterdag wordt het nog warmer en kan het zelfs maximaal 27 graden worden. En daar blijft het niet bij. Volgens Weeronline wordt het namelijk volgende week wederom mooi weer.

Let op, de zonkracht is sterk de komende dagen, met een krachtcijfer van zeven of acht. Je kunt dan binnen tien of vijftien minuten verbranden. Goed smeren dus. Wees goed voorbereid en lees meer over de fabels en feiten van zonnebrandcrème.