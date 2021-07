Rutte en De Jonge geven om 19.00 uur persconferentie

Volgens het kabinet is het weer tijd voor een persconferentie. Om 19.00 uur verschijnen demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge weer op je beeldscherm om je bij te praten over corona.

Het aantal besmettingen loopt de afgelopen tijd flink op. Gisteren meldde het RIVM bijna 5500 nieuwe gevallen, dat is een verzevenvoudiging ten opzichte van vorige week donderdag.



Persconferentie van Rutte en De Jonge

Gisteren werd al bekend dat het kabinet overwoog clubs te sluiten en meerdaagse evenementen, zoals festivals, af te blazen. Ze zouden daarover vandaag een besluit nemen. De verantwoordelijke ministers gingen vanochtend namelijk in gesprek over een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT).

De vraag is nog maar net of er direct maatregelen getroffen worden, of pas als blijkt dat de stijging morgen doorzet. Ook is er nog geen overeenstemming over de vraag of gerichte maatregelen, zoals strengere controles op de handhaving van de toelatingsregels, zouden volstaan. Wat ze hebben besloten, hoor je vanavond in de persconferentie.

Delta-variant en Testen voor Toegang

De oplopende besmettingen kunnen meerdere oorzaken hebben. Aan de ene kant krijgt de Delta-variant, die besmettelijker is dan de ‘oorspronkelijke’ variant, steeds meer de overhand. Daarnaast is het nachtleven sinds kort weer open, maar verliep dat dankzij problemen bij Testen voor Toegang niet helemaal soepel. Zo ontstonden er bij testlocaties in Amsterdam lange rijen en ontvingen sommige mensen helemaal geen testbewijs.

In Enschede liep het helemaal uit de hand, in club Aspen Valley. Inmiddels zijn ruim 190 besmettingen te linken aan die uitgaansgelegenheid. Sommige andere clubs, zoals Club Nyx in Amsterdam en Bon Bini in Veendam, besloten zelf de knoop door te hakken en sloten de deuren.