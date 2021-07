Twitter woedend door ‘vaccinatiecampagne’ van Heineken

Onze eigen bierbrouwer Heineken heeft zich wereldwijde woede op de hals gehaald. Een hoop mensen zijn het niet eens met de nieuwe reclamecampagne van het merk. Vooral de tagline ‘the night belongs to the vaccinated’ roept enige razernij op bij Twitteraars.

In de reclame neemt het biermerk de kijker mee naar een club. In plaats van allemaal jonge hippe mensen, staan er oude hippe mensen los te gaan. Ze gedragen zich exact hetzelfde als de jongere doelgroep zou doen. Er wordt gedanst, gedronken en flink wat geflirt.



Heineken neemt standpunt in

De reden dat er allemaal bejaarden te zien zijn? Veel ouderen zijn al een tijdje volledig gevaccineerd. Zij kunnen met hun vaccinatiebewijs dus zonder problemen een dansje wagen zonder anderhalve meter afstand te houden. De reclamemakers sluiten af met de slogan ‘The night belongs to the vaccinated. Time to join them.’

Heineken roept daarmee bewust mensen op hun vaccinatie te halen. Dat valt niet overal in goede aarde. Nadat men kwaad was op Lowlands om het nieuwe testbeleid waaraan wordt gewerkt, is de volkswoede nu gericht op de bierbrouwer.



Der is iets goed mis met de reclame van @Heineken_NL.

Beetje sociale druk uit proberen te oefenen op de niet gevaccineerde. #IkPrikNiet pic.twitter.com/vY7KLt9b0u — Patrick de Leeuw 🦁 (@PWdeleeuw) July 9, 2021



"The night belongs to the vaccinated" Zijn ze bij Heineken helemaal gek geworden?! https://t.co/5vlwp00APN — ᗪᗩᐯIᑎᗩ 💖 (@DavinaSteinweg) July 9, 2021



#klaarmetRutte

DEZE DAN ..DIE ZIJN OOK AF🖕

Geniet van het leven. Waarom drink je niet gewoon een paar lekker biertjes? Heerlijk Helder Heineken. Vergeet je zorgen en drink een lekker biertje. 🍻 PS: Wel je prik inplannen he? 🤮🤮 FUCK JULLIE 🖕#HEINEKEN pic.twitter.com/JoFRHm0nU9 — Ajaxfriend❌❌❌2 (@2Ajaxfriend) July 8, 2021



Dus om #Heineken te kunnen drinken moet je gevaccineerd zijn? Wow. Ik wist niet dat dat spul zo dodelijk was. Goed om te weten. Nooit meer drinken. — Lucas Hartong (@LucasHartong) July 9, 2021

Overigens is lang niet iedereen boos over het standpunt van het merk. Een hoop mensen complimenteren de makers van de reclame en zijn het eens met de boodschap. Of kwamen simpelweg even kijken naar de reacties.



Well done Heineken, great message. 👏👏👏 — Bad Vaccine Takes (@BadVaccineTakes) July 8, 2021



Came to the comments to see.

Yup wasn’t disappointed.

A whole bunch of people that call out ‘snowflakes’ being massive snowflakes themselves.

Hurrah! More Heineken for me! And I’ll be alive to enjoy it with my vaccine. ❄️ — Hampshire magician (@Sean_Boon) July 9, 2021



Bam! En de hele anti-vaccinatie-beweging komt in opstand over deze commercial 😂😂😂 Cheers! 🍺 Heineken | The Night is Young https://t.co/n8yhewet9o via @YouTube — Norbert Dikkeboom (@NDikkeboom) July 8, 2021



Alle wappies compleet van de wap door deze geweldige commercial van #Heineken https://t.co/zp52W50URE — Marieke 💉😷 🌈 #JeSuisHeks (@mrkrkrs) July 9, 2021

Oude bekende in nieuwe reclame

De brouwer gooit vaker hoge ogen met reclames. Toen de terrassen opengingen, trok de Nederlandse divisie een oude bekende van stal. Niemand minder dan Der Rudi dronk in de nieuwe reclame een biertje op het terras. Met zijn beroemde punchline, natuurlijk.