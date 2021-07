Parkeren? Dit zijn de 10 buurten met de meeste auto-inbraken

Parkeren en de volgende morgen allemaal glas naast je auto zien liggen. Horror, want je raam is ingeslagen. Hopelijk ben je dan geen spullen kwijt… In de ene wijk gebeuren auto-inbraken in ons land veel vaker dan de andere. Dit zijn de tien allerslechtste buurten om je vierwieler te parkeren.

Na het versoepelen van de coronamaatregelen gaan Nederlanders weer vaker met de auto op pad. Eén tip alvast: dan kun je maar beter niet parkeren in de binnenstad van Eindhoven (en parkeren levert al zoveel stress op). Nergens in Nederland sloegen auto-inbrekers van 2015 tot en met 2020 namelijk vaker toe dan in dit stadscentrum.

Onderzoek naar duizenden autoinbraken

Ook verschillende Rotterdamse en Utrechtse buurten blijken zeer onveilig om de auto te parkeren. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente politiegegevens. In het onderzoek van de vergelijkingssite werden de auto-inbraakcijfers van meer dan 5.000 Nederlandse buurten onderzocht. Incidenten blijken onevenredig verdeeld over delen van Nederland. Zo vindt de helft van alle auto-inbraken plaats in slechts 7,3% van de buurten.



Parkeergarage in het centrum van Rotterdam : Man (27) op heterdaad betrapt bij auto-inbraak, 25 auto’s waren al opengebroken https://t.co/QZRSH7yoL9 — Gele Do (@Do666999) July 7, 2021

Helft onveiligste buurten in Rotterdam

De top 10 buurten met de meeste auto-inbraken van 2015 tot en met 2020 zijn allemaal te vinden in Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. Rotterdam staat zelfs vijf keer in deze lijst. Daar gaat ie..

Binnenstad (Eindhoven): 1849 auto-inbraken

Cool (Rotterdam): 1462

Stadsdriehoek (Rotterdam): 1434

Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs (Utrecht): 1288

Groot IJsselmonde (Rotterdam): 1156

Transwijk-Noord (Utrecht): 1025

Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. (Utrecht): 991

Vreewijk (Rotterdam): 891

Zamenhofdreef e.o. (Utrecht): 819

Blijdorp (Rotterdam): 783 auto-inbraken

Parkeren toch ook onveilig in Amsterdam

Amsterdam ontbreekt volledig in bovenstaande reeks onveilige buurten om te parkeren. Maar: schijn bedriegt. Wanneer het aantal auto-inbraken van 2015 tot en met 2020 wordt afgewogen tegen de landoppervlakte van een buurt, wordt een ander beeld geschetst. Dan blijken juist Amsterdamse buurten over het algemeen – relatief gezien – het onveiligst om de auto te parkeren. Zo zijn 22 van de 25 buurten met de meeste auto-inbraken per hectare (10.000 m2) te vinden in de hoofdstad.

De top 5 ziet er als volgt uit:

Oude Kerk e.o. (Amsterdam): 76,3 auto-inbraken per hectare

Nieuwendijk Noord (Amsterdam): 65,5

Groenmarktkade Buurt (Amsterdam): 64

Gouden Bocht (Amsterdam): 58,8

Lange Elisabethstraat, Mariaplaats e.o. (Utrecht): 58,3

