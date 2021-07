Onontdekte pareltjes: deze Nederlandse stranden doen wonderen voor je Instafeed

Wat wil je liever op je Instagram; plekken en stranden die iedereen al duizend keer heeft gezien, of onontdekte pareltjes? Dat laatste dan, lijkt me. Daarom hierbij niet het zoveelste lijstje met de mee geïnstagramde stranden van Nederland, maar juist de stranden met de mínste posts. Zo word je nog een trendsetter op het gebied van fotografie en reizen.

Holidu, de zoekmachine voor vakantiehuizen, heeft onderzoek gedaan naar Nederlandse stranden. Ons land telt een ontelbare hoeveelheid hobbyfotografen, maar ook een bijna eindeloze kustlijn, dus zijn er altijd nog wat plekjes over die je kunt ontdekken. En zelfs als je niet van foto’s houdt, maar wel van een lekker rustig strand, is dit lijstje helemaal voor jou.

Het meest ‘geïnstagramde’ strand van Nederland, Scheveningen, is 703.198 keer op Instagram te vinden. Een flink verschil met het populairste stukje kust uit deze lijst, die heeft 1734 posts.

Verborgen strand-pareltjes

1. Westerstrand – Schiermonnikoog | 431 posts #

Als je echt van rust houdt, of gewoon eens wil ontsnappen aan je drukke leven, moet je naar Schiermonnikoog gaan. Het Westerstrand is niet alleen slechts 431 keer genoemd op Instagram, het is ook nog eens bijna uitgestorven. Dat zie je op onderstaand filmpje, het strand rekt uit tot over het oog kan zien.



2. Badhuys – Vlieland | 480 #

Het volgende Waddeneiland! Op Vlieland vind je het strand Badhuys. Daarvan zijn op Instagram slechts 480 keer foto’s van geplaatst. Maar de foto’s die er zijn, zijn maar wat mooi. Wie weet maak jij wel het volgende betoverende plaatje van dit rustige stukje kust! Er is ook een strandpaviljoen, ’t Badhuys, waar je na een dagje wandelen en fotograferen lekker kunt uitrusten.

3. Nes – Ameland | 582 #

Nes is een van de bekendste dorpen van Ameland. Het bijbehorende strand van Nes is ‘maar’ 582 vastgelegd op Instagram. En dat terwijl het strand van Ameland in juli 2020 nog verkozen werd tot schoonste strand van Nederland! Als je naar Nes gaat hoef je dus geen afvalprikker mee. Dat is nog eens een meevaller.

4. Monster – Zuid-Holland | 702 #

Bij de naam ‘monster’ denk je misschien aan een of andere verschrikking, maar niets is minder waar. Zoals je op onderstaande Instagram-foto kan zien (een van de 702 foto’s), is het juist een prachtig stukje natuur. Het ligt vlak naast strand Ter Heijde, dat is beter bekend. Als je een kleurrijke zonsschildering wil zien, moet je bij Monster zijn.



Stranden van de Waddeneilanden

5. Paal 20 – Texel | 938 #

We gaan weer verder op de Waddeneilanden-tour, en vooral Texel (waar overigens ook een tropische versie van is) doet het goed in deze lijst. Vanuit Den Helder makkelijk bereikbaar met de boot, en het beschikt over veel mooie stranden. Veel stranden op Texel zijn aangeduid met de naam ‘Paal’ en dan een nummer. Op die stranden kun je de nummerpalen ook echt vinden. De palen dienen ervoor om de ‘basiskustlijn’ vast te leggen en te meten. Van Paal 20 staan 938 foto’s op Instagram.

6. Paal 33 – Texel | 1169 #

We lopen dertien palen verder, en komen aan bij Paal 33. Daarvan zijn iets meer foto’s gepost, namelijk 1169. Ben jij hier ooit al geweest? Leg het strand nu nog vast, nu nog niet zoveel mensen je voorgingen.

7. Paal 8 – Terschelling | 1208 #

En Terschelling krijgt ook een momentje in de zon. Ook daar gebruiken ze paalnummering voor het aanduiden van stranden. Vooral Paal 8 is op dat Waddeneiland populair. Terschelling hoort officieel bij de provincie Friesland. De Friese naam van Terschelling is Skylge.



Drie Texelse stranden als hekkensluiters

Drie standen op Texel sluiten de top tien af. Het gaat om Paal 21 (1589 posts), Paal 28 (1729 posts) en tot slot heeft Paal 19 de meeste posts: 1734. Moeten we nog meer zeggen? Tijd om de oversteek naar de Waddeneilanden te maken en een bezoekje te brengen aan deze mooie Texelse stranden. Hieronder zie je Paal 19:



