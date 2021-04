Een derde Nederlanders ervaart stress als ze bekeken worden bij parkeren

Voel je je zenuwachtig als je aan het parkeren bent terwijl er iemand naar je kijkt? Krijg je zweethanden als je een extra keer moet steken als je bekeken wordt? Je bent zeker niet de enige! Ruim een derde van de Nederlandse automobilisten is zenuwachtig als ze worden bekeken tijdens het inparkeren.

Dat blijkt uit onderzoek van Parkmobile. De parkeerapp kwam erachter dat liefst 36 procent van de ondervraagden zenuwachtig wordt als ze zien dat iemand tijdens het parkeren naar je kijkt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ouderen er wat minder last van hebben. Het aantal zenuwachtige inparkeerders is bij chauffeurs onder de 35 jaar namelijk veel hoger. Daar gaat het om meer dan de helft van de bestuurders: liefst 57 procent.

Nederlander vertrouwt op parkeerskills

Waar het vandaan komt dat mensen zenuwachtig worden als er iemand naar ze kijkt tijdens het parkeren is niet bekend. Het heeft volgens het onderzoek in ieder geval niets te maken met het geloof in eigen kunnen. 67 procent van de ondervraagde automobilisten geeft aan dat hij of zij goed achteruit kan inparkeren. In fileparkeren heeft de Nederlander wat minder vertrouwen, maar nog steeds genoeg: 59 procent.

Parkeren? Mannen zekerder van zichzelf

Wie er beter kan parkeren, mannen of vrouwen, blijft een niet te winnen en bewijzen discussie. Wel zijn mannen zekerder van zichzelf in de auto. Meer dan driekwart van de mannen, 77 procent, vindt namelijk dat hij goed achteruit kan parkeren. 68 procent zegt ook nog eens een kanjer te zijn in fileparkeren. Een flink verschil met vrouwen, want slechts de helft zegt goed te zijn in fileparkeren en 58 procent vindt dat zij best goed achteruit kan inparkeren.

Mocht het ondanks je parkeertalent niet lukken om de auto in één keer goed in het vak te krijgen, kun je natuurlijk altijd nog de radio zachter zetten, zodat je ‘beter kunt kijken’.